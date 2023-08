Nashik Crime: शेतकऱ्यांची लाखो रुपयांची देणी बुडविणाऱ्या तिघांना कोठडी

Nashik Crime : द्राक्ष व्यापाऱ्यांचे पायलट बनून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या निफाड तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या तिघांना पोलिस कोठडी मिळाली आहे.

पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी सुरू केलेल्या बळीराजा सन्मान मोहिमेंतर्गत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत असून, यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना चाप बसणार आहे. (Three arrested for defrauding farmers of lakhs of rupees Nashik Crime)

संशयित मनोज साहू (रा. चंद्रभागानगर, चिंचखेड रोड, पिंपळगाव बसवंत, मुळ रा. कोल्हार, कर्नाटक) याने बीके फ्रुट कंपनीमार्फत संशयित लक्ष्मण काशीनाथ शिंदे, (रा. वनसगाव, ता. निफाड) व जितू पाटील (पिंपळगाव बसवंत) यांच्यासोबत फिर्यादीच्या द्राक्षबागेत जाऊन द्राक्षमालाचा ४५ रुपये क्विंटल दराने व्यवहार ठरविला.

मनोज शाहू याने फिर्यादीस द्राक्ष मालाचे पहिल्या दिवशी ८३ हजार रोख देऊन विश्वास संपादन करून २०२ क्विंटल ८० किलो द्राक्ष तोडून नेले. द्राक्षाचे उर्वरित आठ लाख २९ हजार ६०० रकमेचा आयसीआयसी बँकेच्या पिंपळगाव बसवंत शाखेचा धनादेश दिला.

त्यानंतर फिर्यादीने धनादेश वटविण्यासाठी वेळोवेळी पत्नीच्या खात्यात टाकला असता, तो वटला नाही. इतर संशयितांना वारंवार विचारणा करूनही उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. याबाबत शेतकऱ्याने दिलेल्या फिर्यादीवरून ओझर पोलिस ठाण्यात संशयितांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला.

दरम्यान, संशयितांना पिंपळगाव न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. नंतर संशयितांना पिंपळगाव बाजार समितीत नेऊन शेतकऱ्यांना ओळख करून दिली.

भविष्यात अशा व्यापाऱ्यांशी कुठलाही व्यवहार करू नये, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक दुर्गेश तिवारी यांनी केले. शेतकऱ्यांनी ‘शेतकऱ्यांचे कैवारी दुर्गेश तिवारी’, अशा घोषणाबाजी करत पोलिस कारवाईचे स्वागत केले. या कारवाईमुळे अजून अनेक गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

"पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी सुरू केलेल्या बळीराजा सन्मान हेल्पलाईनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे व्यापाऱ्यांकडे अडकलेले पैसे मिळवून दिले जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे पैसे बाकी असतील, त्यांनी तक्रारी देण्यासाठी पुढे यावे."

-दुर्गेश तिवारी, पोलीस निरीक्षक, ओझर

"व्यापारी व पायलट यांनी लाखो रुपयांची फसवणूक केली आहे. त्यांच्याकडे कोटी रुपयांची संपत्ती असून, शेतकऱ्यांना मात्र पैसे देण्यास टाळाटाळ केली जाते. अशा व्यापारी व पायलटवर कडक कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा."

-महेश शेजवळ, शेतकरी, ओझर