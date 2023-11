Nashik Crime: तरुणीवर अत्याचार प्रकरणी येवल्यात तिघांना अटक

येवला : अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत तिघा तरुणांनी एका २२ वर्षीय तरुणीवर अत्याचार केल्याची घटना येवला शहरात घडली.

यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. शहर पोलिसांनी तरुणीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी तिघा संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना गजाआड केले आहे. (Three arrested in case of rape of young woman Nashik Crime)

संशयित वासीम सय्यद, आरीफ खान, मुस्तकीम ऊर्फ राजू सय्यद (तिघे रा. येवला) यांनी तिच्याशी मैत्री करून मार्च २०१६ पासून येवला शहर परिसरातील दोन लॉज, नाशिक येथील हॉटेलमध्ये नेले.

त्या ठिकाणी तिच्या सोबत धमकावून जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. त्याचा व्हिडिओ आणि फोटो काढले. त्यानंतर फोटो आणि व्हिडिओ इंटरनेटवर प्रसारित करण्याची, तसेच तरुणीच्या घरच्यांना मारून टाकण्याची धमकी देऊन बऱ्याच वेळा जबरदस्तीने शारीरिक संबंध करण्यास भाग पाडले.

संबंधित तरुणांनी तरुणीकडून पैसेही उकळले. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सूरज मेढे तपास करीत आहेत.

अल्पवयीन मुलींना फसवून व प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. मुलींच्या वागण्यातील बदल पालकांनी वेळीच ओळखायला हवा, तसेच टवाळखोर तरुण मुलींना त्रास देत असतील, तर दुर्लक्ष न करता पोलिसांशी संपर्क साधावा.

अशा नाराधामांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक कदम यांनी केले आहे.