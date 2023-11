Nashik Crime: तलाठ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी तिघांना कारावास

Nashik Crime : त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील महिरावणी येथे चौघांनी सरकारी कामात अडथळा आणत तलाठ्याला शिवीगाळ करीत मारहाण केली होती.

याप्रकरणी तिघांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोन महिन्यांचा साधा कारवास व प्रत्येकी ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. सदरचा प्रकार मे २०१६ मध्ये घडला होता. (Three jailed for beating up Talathi at mahiravani Nashik Crime)

विष्ण सुखदेव नागरे, विनायक सुखदेव नागरे, पंकज विष्णू नागरे ( सर्व रा. पिंपळगाव बहुला, ता. नाशिक) अशी शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर, प्रविण विष्णू नागरे याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

तलाठी गोविंद लिलाधर चौधरी (रा. देवळाली कॅम्प, नाशिक) यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या २ मे २०१६ रोजी ते महिरावणी येथील तलाठी कार्यालयात कामकाज करीत असताना चौघे त्याठिकाणी आले.

७/१२ उताऱ्यावरील नोंदीच्या कारणावरून कुरापत काढून त्यांनी तलाठी चौधरी यांना शिवीगाळ करीत मारहाण केली होती. याप्रकरणी त्र्यंबकेश्वर पोलिसात सरकारी कामात अडथळा व मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

तत्कालीन तपासी अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक के.के. ढोके यांनी तपास करीत दोषारोपपत्र जिल्हा न्यायालयात दाखल केले.

या खटल्याची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायधीश डॉ. उमेशचंद्र मोरे यांच्या समोर चालून, साक्षीदार, पंच व परिस्थितीजन्य पुरावे याआधारे तीन आरोपींना न्यायालयाने दोन महिने साधा कारावास व प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

दंडाच्या रकमेपैकी ५ हजार रुपये फिर्यादी चौधरी यांना देण्याचे आदेशही दिले. सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता ॲड. रवींद्र निकम यांनी कामकाज पाहिले. पैरवी अधिकारी म्हणून उपनिरीक्षक संजय पवार यांनी पाठपुरावा केला.