Nashik: सिन्नरच्या तीनही पोलीस ठाण्यांना नवे कारभारी! सिन्नरला यादव, एमआयडीसीत बाविस्कर वावीला पवार यांची नियुक्ती

वावी : जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी सोमवारी रात्री उशिरा जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले. त्यात सिन्नर तालुक्यातील सिन्नर, एमआयडीसी व वावी पोलीस ठाण्यात खांदेपालट करण्यात आला आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या बदल्या सांगितल्या जात आहेत. (three police stations of Sinnar new police administrators Sinnar Yadav Baviskar Vavilala Pawar appointed in MIDC Nashik)