Nashik Crime News : अपहरण करून लुटणारे तिघे गजाआड; रिक्षाला कट मारल्याने वाद

Nashik Crime News : रिक्षाला कट का मारला अशी कुरापत काढून चौघांनी कार चालकाचा ताबा घेत त्याच्याच कारमध्ये चालकाचे अपहरण करत लुटले. शिवीगाळ, मारहाण करून मोबाईल, सोन्या चांदीचा ऐवज लुटला होता.

याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. (Three who kidnapped and robbed arrested Argument over cutting rickshaw Nashik Crime News)

युनूस ऊर्फ अण्णा अयुब शहा (वय २४, म्हाडा कॉलनी वडाळा गाव), वसीम बशीर सय्यद (वय ४१, संजेरी मार्ग, वडाळागाव, गुलाम सादिक मोढे (वय २७, रा. माळी गल्ली, वडाळागाव) अशी संशयितांची नावे आहे. शनिवारी (ता.६) दोनच्या सुमारास इंदिरानगर बोगद्याकडून जॉगिग ट्रॅकच्या दिशेने संत सावतामाळी साईनाथ चौफुलीजवळ हा प्रकार घडला होता.

यात, रिक्षाला कट का मारला असे विचारात रिक्षात बसलेल्या चौघांनी कार (एमएच १५ एफटी ७१७६) हिच्यातील एकाला त्याच्याच कारमध्ये बसवून मारहाण करीत त्याच्या रिक्षातील ४ हजार रुपये काढून घेत, मोबाईल, मनगटी घड्याळ, मोत्याची अंगठी, बॅंकेचे कार्ड, आधार, पॅन कार्ड आदी ऐवज लांबविला अशी तक्रार होती.

हर्शल सुभाष पारोळकर हे त्यांच्या कारने इंदिरानगर बोगद्यापासून साईनाथ चौफुलीजवळून संत सावतामाळी येथे जात असताना त्यांच्या कारला अडवत एका रिक्षाचालकाने कट का मारला असे म्हणत वाद घातला.

त्यात रिक्षातील चौघांनी हर्शल यांना त्यांच्याच कारमध्ये बसवून नेत वेगवेगळ्या भागात घेऊन जात त्यांना लुटले. विल्होळी येथे जैन मंदिराजवळ नेऊन त्यांच्या गुगल पे वरुन पैसे ट्रान्स्फर केले.

या प्रकरणी मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाचे वरिष्ठ निरीक्षक विजय ढमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत तोडकर,

रवींद्र बागूल, प्रवीण वाघमारे, विशाल देवरे, मुक्तार शेख, आप्पा पानवळ आदींनी सीसीटीव्ही फुटेज च्या माध्यमातून संशयितांचा माग काढीत तिघा संशयितांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.