Nashik News : नाशिककरांच्या पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटलेली असताना छत्रपती संभाजीनगरमधील जायकवाडी धरणात १५ ऑक्टोबरपर्यंत ३७ टक्क्यांपेक्षा कमी साठा राहिल्यास पाणी सोडावे लागते.

पण सद्यःस्थितीत धरणात ४५ टक्के साठा असल्याने दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच दिवाळीनंतर ५४ टक्के साठा अपेक्षित आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर नाशिक जिल्ह्यातून जायकवाडीला पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. (Time to release water to Jayakwadi after Diwali 45 percent stock in Jayakwadi Nashik News)

शहरासाठी नाशिक महापालिकेने गेल्यावर्षी पेक्षा तीनशे दलघफू पाणी आरक्षण वाढवून सहा हजार १०० दलघफू पाण्याची मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली आहे. ही मागणी फेटाळली जाण्याची शक्यता असून, १५ ऑक्टोबरला पाणी आरक्षणासंदर्भात बैठक होत आहे.

जिल्ह्यातील गंगापूर, दारणा, कडवा, पालखेड, नांदूर मधमेश्वर आदी महत्त्वाच्या धरणांत शंभर टक्के साठा असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची चिंता नाही. पण जायकवाडीला पाणी सोडावे लागते. सप्टेंबर महिन्यांत या धरणांतून ९ टीएमसी पाणी पैठण धरणाकडे गेले.

त्यामुळे या धरणात सद्यस्थतीला ४५ टक्के जलसाठा आहे. या धरणात साठा वाढणार कसा नाही, यादृष्टीने तेथील नागरिक उपसा करत असल्याचे समजते. त्यामुळे सध्या ४५ टक्क्यांवर असलेला साठा दिवाळीपर्यंत खाली जाईल. नाशिककरांवर पाणी कपातीचे संकट ओढवले आहे.

जायकवाडी भरण्याची शक्यता नाही

मागील तीन वर्षांपासून जायकवाडी धरण पूर्ण क्षमेतेने भरत असल्याने मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांचा पिण्याचा पाण्याचा, प्रश्न मिटला होता. यंदा अपेक्षित पाऊस झाला नसल्याने जायकवाडी धरणात सुद्धा पाण्याची विशेष आवक झालेली नाही.

त्यामुळे, धरणात सध्या ४५ टक्के पाणीसाठा असून, ७ हजार ७४९ क्यूसेसने पाण्याची आवक सुरु आहे. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी आजच्या तारखेत जायकवाडी धरणात ९९.४५ टक्के पाणीसाठा होता. यंदा धरण पूर्णपणे भरण्याची शक्यता अधिक आहे.