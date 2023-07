Caste Validity Certificate : जातवैधता प्रमाणपत्रांतील त्रुटी पूर्ततेसाठी आज मोहीम

By

Caste Validity Certificate : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत २६ जून ते २६ जुलै या कालावधीत ‘राजर्षी शाहू महाराज जयंती पर्व’ म्हणून राबविण्यात येत आहे. (Today campaign to rectify loopholes in caste validity certificate nashik news)

या कालावधीत राज्यातील बारावी विज्ञान शाखेतील सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रातील त्रुटी पूर्ततेसाठी बुधवारी (ता. ५) व गुरुवारी (ता. ६) विशेष मोहीम घेण्यात येणार असल्याचे माहिती उपायुक्त तथा नाशिक जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सदस्य राकेश पाटील यांनी दिली.

जात प्रमाणपत्र पडताळणीची अनेक प्रकरणे त्रुटी पूर्ततेअभावी अर्जदारांकडे प्रलंबित आहेत. अशा अर्जदारांना जिल्हा जात पडताळणी समितीमार्फत अर्जदारांनी नोंदणी केलेल्या ई-मेलवर CCVIS - II प्रणालीद्वारे त्रुटी कळविण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यांची पूर्तता अद्यापपर्यंत ज्यांनी केली नसेल अशांनी त्रुटीसह व मूळ कागदपत्रांसह ५ व ६ जुलै या दोन दिवसांत सकाळी दहा ते सायंकाळी चार, या वेळेत जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या नागरी सुविधा केंद्र, नाशिक येथे उपस्थित राहावे.

ज्या अर्जदारांकडून वर नमूद कालावधीत त्रुटींची पूर्तता न झाल्यास त्यांच्या प्रकरणांवर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सदस्य राकेश पाटील यांनी सांगितले.

"सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत जिल्ह्यात मंडणगड पॅटर्ननुसार १२ हजार ६६२ शैक्षणिक प्रकरणे समितीकडे प्राप्त झाली होती. त्यापैकी ११ हजार ४७४ प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला असून, मंडण पटर्ननुसार सर्व तालुक्यांमध्ये २७ शिबिरे घेण्यात आली आहेत. कोणत्याही अर्जदाराने त्रयस्थ व्यक्तीकडे संपर्क करू नये व त्रयस्थ व्यक्तीच्या आमिषास बळी पडू नये." - राकेश पाटील, सदस्य, जिल्हा जात पडताळणी समिती