Nashik Crime : रविवार कारंजा या रहदारीच्या ठिकाणी मद्याच्या नशेत असलेल्या सराईत गुन्हेगाराने रिक्षाचालकाशी हुज्जत घातल्यानंतर त्याच्याकडील चॉपरने रिक्षाचे हुड फाडून नुकसान केल्याचा प्रकार घडला.

यावेळी घटनास्थळी शहर वाहतूकशाखेचे सहायक आयुक्त सचिन बारी यांच्यासह वाहतूक पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेत सरकारवाडा पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. (tore off hood of rickshaw by chopper at ravivar karanja on Sunday criminal arrested by Sarkarwada police Nashik Crime)

निलेश अनिल ढगे (३०, रा. कांबळे वाडा, तेलीगल्ली, रविवार पेठ) असे संशयिताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता. ६) सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास संशयित ढगे मद्याच्या नशेत रविवारी कारंजावरील रिक्षास्टॅण्डजवळ आला.

त्यावेळी त्याने एका रिक्षाचालकाशी वाद घालत त्यास शिवीगाळ आणि दमदाटी केली. यावेळी स्थानिकांनी त्यांच्यातला वाद मिटविला. त्यामुळे रिक्षाचालक निघून गेला.

परंतु, नशेत तर्र असलेल्या निलेशने काही वेळातच रिक्षा स्टँन्ड गाठत येथे उभ्या असलेल्या एका रिक्षाचे हूड त्याच्याकडील चॉपरने फाडून नुकसान केले.

यामुळे परिसरात घबराट निर्माण हाेऊन गर्दी झाली. त्याचवेळी वाहतूक विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन बारी व वाहतूक पोलीस त्याठिकाणी गर्दीच्या नियाेजनानिमित्ताने आले असता त्यांनी संशयिताला ताब्यात घेतले आणि नियंत्रण कक्षाला घटनेची माहिती दिली.

माहिती समजताच सरकारवाडा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दिलीप ठाकूर यांच्यासह पथक व शहर गुन्हेशाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. संशयित ढगेला ताब्यात घेत सरकारवाडा पाेलिसांच्या स्वाधीन केले.

ढगेकडून एक चॉपर जप्त करण्यात आला असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती वरिष्ठ निरीक्षक दिलीप ठाकूर यांनी दिली.