लखमापूर : पिंपळणारे (ता. दिंडोरी) येथील एका विवाहित तरुणाने लग्नाचे आमिष दाखवत एका युवतीवर वारंवार अत्याचार केल्याच्या गुन्ह्यात न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली असता, तो चौकशीदरम्यान पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन फरारी झाला.

या प्रकरणातील पीडित युवतीने त्यांच्याच शेतातील विहिरीत आत्महत्या केल्याची घटना घडल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. (Torture victims body in well Suspected accused absconded from police custody on 28th Nashik Crime)

पिंपळणारे येथील प्रिया खांदवे (वय २०) या युवतीने, गावातीलच ग्रामपंचायत सदस्य व विवाहित उमेश बंडू खांदवे (३५) या युवकाने एप्रिल २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंत गुरुसाई लॉज (दिंडोरी), ग्रीनव्हॅली लॉज (वलखेड फाटा) तसेच साईतीर्थ लॉज (अंजनेरी, त्र्यंबकेश्‍वर) अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी घेऊन जात लग्‍नाचे आमिष दाखवून वारंवार अत्याचार केल्याची फिर्याद २७ सप्टेंबरला दाखल केली होती.

त्या फिर्यादीनुसार दिंडोरी पोलिसांनी उमेश खांदवे यास अटक केली होती. न्यायालयात हजर केले असता त्याला ३० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती.

अंजनेरी (त्र्यंबकेश्‍वर) येथील साईतीर्थ लॉजमध्ये संशयिताला २८ सप्टेंबरला दिंडोरीचे पोलिस उपनिरीक्षक पांडुरंग कावळे, पोलिस नाईक सुदाम धुमाळ हे चौकशीसाठी घेऊन गेले होते.

चौकशी पूर्ण होऊन परतत असताना कॉलेज रोड येथील विसे मळ्यात संशयिताने लघुशंकेचा बहाणा करून गाडी थांबविण्यास सांगितले. रस्त्याच्या कडेला लघुशंकेचा बहाणा करीत पोलिसांच्या हाताला झटका मारून व अंधाराचा फायदा घेत संशयित फरारी झाला.

त्यानंतर जवळच एका विहिरीजवळ आत्महत्येचा प्रयत्नही केला होता; परंतु पोलिस चौकशीत तो बनाव असल्याचे सिद्ध झाले होते.

संशयिताच्या तपासात हलगर्जी

त्यातच ३० सप्टेंबरला रात्री साडेआठला प्रिया खांदवे ही घरच्यांसोबत झोपली होती. पहाटे चारच्या सुमारास प्रियाच्या आईला जाग आली असता ती घरात नसल्याचे लक्षात आले. त्यावरून दिंडोरी पोलिसांत प्रिया बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली.

तक्रार दाखल करून घरी आल्यावर त्यांच्याच शेतातील विहिरीत प्रियाचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली. मृतदेहाचे जिल्हा रुग्णालयात विच्छेदन करण्यात आले.

जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. दुधेडिया यांनी, प्रथमदर्शनी प्रियाचा पाण्यात बुडाल्याने मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास येत असून, शवविच्छेदनाच्या अहवालात आत्महत्या की हत्या यासंदर्भात समजू शकेल, अशी प्रतिक्रिया दिली.

दिंडोरीचे पोलिस निरीक्षक पंढरीनाथ ढोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिंडोरी पोलिस तपास करीत आहेत. दरम्यान, या घटनेतील फरारीला पकडण्याचे मोठे आव्हान दिंडोरी पोलिसांपुढे उभे ठाकले आहे.