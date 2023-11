दिंडोरी : शहरातील जुन्या स्टॅण्ड चौफुलीवर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मोठा गंभीर होत आहे. उमराळे चौफुली, वलखेड चौफुली या ठिकाणी सणावाराला किंवा रविवारी बाजारच्या दिवशी वाहनांच्या रांगाच रांगा लागतात.

त्यामुळे वाहनधारकांची व पादचाऱ्यांची अवस्था अतिशय बिकट होते. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम, नगरपंचायत, पोलिस ठाणे, वीज कंपनी यांनी एकत्र येऊन निर्णय घेण्याची गरज आहे. या ठिकाणी अडचण ठरणाऱ्या वीजखांबांचे स्थलांतर करणे गरजेचे आहे. (traffic jam on old stand Chauphuli will not go away Devotees suffer with Dindoriks Nashik News)

याबाबत नागरिकांनी अनेक वेळा तक्रारी केल्या. त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. रविवार बाजारच्या दिवशी खेड्यापाड्यातून येणाऱ्या शेतकऱ्यांना भाजीपाला विक्री करताना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. असाच त्रास ग्राहकांना होत आहे.

वाहतूक कोंडीमुळे चालणेही कठीण झाले आहे. या चौफुलीवर दोन्ही बाजूंनी वाहनधारक रस्त्यामध्ये वाहने तासन्‌तास उभी करतात. त्यामुळे ये- जा करणाऱ्या वाहनचालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

इमर्जन्सी रुग्ण नेण्यासाठी रुग्णवाहिका चालकाला तासंतास सायरन वाजवावा लागतो. तेव्हा कुठे रस्ता मोकळा होतो. ना सिग्नल, ना पार्किंगची व्यवस्था, ना पोलिस. त्यामुळे अनेक संकटे नागरिकांपुढे उभी आहेत.

शिवाय स्वामी समर्थ केंद्र, सप्तशृंगी गड, रणतळे, विंदवासिनी देवी, अशी महत्त्वाची देवस्थाने असल्याने भाविकांची मोठी दर्शनासाठी गर्दी असते. शहरातील चौफुलींचा तिढा काही सुटत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

नेतेमंडळी निवडणुकीत अनेक आश्वासने देतात. मात्र, निवडणुका संपल्या, की पाच वर्षे आश्‍वानांचा विसर पडतो. हा तिढा केव्हा सुटणार, हा आजही संशोधनाचा विषय आहे.