Nashik News: मध्य रेल्वेची वाहतूक पूर्वपदावर! अनेक गाड्या मध्येच थांबल्याने प्रवाशांचे थंडीत हाल

नाशिक रोड : कसारा येथील मालगाडीचे डबे घसरल्याने रविवारी (ता. १०) रात्री विस्कळित झालेली मध्यरेल्वेची वाहतूक सोमवारी (ता. ११) सकाळी पूर्वपदावर आली. सर्व नियमित गाड्या वेळेवर धावण्यास अजूनही वेळ लागणार आहे.

कल्याण व इगतपुरी येथील सहाय्यता क्रेन आणून रात्री थंडीत काम करून रेल्वे अधिकारी, कर्मचारी, तंत्रज्ञ यांनी सोमवारी सकाळी साडेनऊपर्यंत वाहतूक पूर्ववत केली.