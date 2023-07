Nashik News : नाशिक पुणे महामार्गावर अनेक जागोजागी मोठ-मोठे खड्डे पडल्याने तसेच नाशिक पुणे बायपास जवळ महामार्गाचे काम सुरू असल्याने तसेच उड्डाणपूलाचे कामही सुरू असल्याने व त्या ठिकाणी जागोजागी मोठमोठे खड्डे पडल्याने मालवाहतूक कंटेनर हे त्या खड्ड्यांमध्ये अडकून बंद पडतात.

तसेच या मोठ्या गाड्यांचे पाटे तुटून वाहने रस्त्यांवर थांबल्याने तासंतास वाहतूक विस्कळीत होत असून मंगळवारी तीन वाजेच्या दरम्यान मालवाहतूक कंटेनर चे या खड्ड्यांमध्ये पाटे तुटल्याने कंटेनर रस्त्यामध्ये अडकल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली. नाशिक सिन्नर हा महामार्ग सुमारे चार तास बंद असल्याने संत गतीने वाहतूक हळूहळू सुरू आहे. (Traffic stopped on Sinnar to Nashik highway for about 3 hours Nashik)

पाच किलोमीटर पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागलेल्या होत्या यावेळी महामार्ग पोलीस, सिन्नर पोलीस स्टेशन, एमआयडीसी पोलीस स्टेशन या सर्व कर्मचारी घटनास्थळी येऊन वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू केले आहेत.

अनेक वेळा वृत्तपत्रांमध्ये महामार्ग खड्ड्यांविषयी वार्तापत्र देण्यात आले होते संबंधित प्रशासनाने पाऊस सुरू होण्याच्या अगोदर खड्डे बुजवले असते तर वाहतूक खोळंबली नसती . अनेक नोकरदार वर्ग.

कामगार वर्ग यांना वाहतुकीचा मोठ्या प्रमाणात त्रास झाला अनेक नागरिक तासनतास या वाहतुकीत अडकून पडल्याने. सुमारे पाच ते सहा किलोमीटर पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागलेल्या दिसत होत्या त्यातच पासते मार्गे वाहतूक वळवण्यात आली होती.

नासिक संगमनेर, सिन्नर नाशिक हे प्रमुख रस्ते बंद झाल्याने अनेक तासनतास वाहने रस्त्यांवर दिसत होती.