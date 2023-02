Nashik News : रिक्षांवर वृक्ष कोसळून नुकसान अन् 5 जणांचे थोडक्यात वाचले प्राण

By

जुने नाशिक : चौक मंडई येथील इमामशाही मार्गावर उभ्या असलेल्या दोन रिक्षांवर वृक्ष कोसळून मोठे नुकसान झाले. नागरिकांनी आरडाओरड केल्याने दोन्ही रिक्षा चालकांसह अन्य तिघे थोडक्यात बचावले. सुदैवाने दुर्घटना घडली नाही. (Tree fell on rickshaws and 5 people lost their lives Nashik News)

इमामशाही मार्गावर जहाँगीर कब्रस्तानच्या भिंतीस लागून विविध वाहनांच्या गॅरेज, वेल्डिंग, मोबाईलचे दुकाने आहेत. सोमवारी (ता.१३) दुपारी चारच्या सुमारास जहाँगीर कब्रस्तानमधील मोठे वृक्ष अचानक कोसळले.

त्याखाली रिक्षा दाबल्या गेल्याने हैदर सय्यद यांची (एमएच १५ इ एच १६६१), आसिफ शेख यांची (एमएच १५ इएच ०९४६) या दोन्ही रिक्षांचे मोठे नुकसान झाले. अग्निशामक विभागास माहिती मिळताच घटनास्थळी दाखल झाले.

रस्त्यावर पडलेले वृक्ष छाटणी करत रस्ता मोकळा करून दिला. काही वेळ त्याठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली होती. त्याठिकाणी उभे असलेले अन्य तिघांनी तेथून पळ काढल्याने थोडक्यात बचावले.

"वारंवार तक्रार करूनही महापालिकेकडून दुर्लक्ष करण्यात आल्याने घटना घडली. त्यातूनच रिक्षाचे नुकसान झाले आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्‍न आहे."

- हैदर सय्यद, रिक्षा चालक पांढरा शर्ट

"वृक्षाचा अन्य भाग अजूनही धोकादायक अवस्थेत आहे. आता तरी महापालिकेने लक्ष देऊन धोकादायक वृक्षासह अन्य वृक्षांची छाटणी करावी." - जलील शेख, गॅरेज मालक

