Tribal Community : आदिवासींचा कल्पवृक्ष मोहफुलांनी बहरला; मोह फुलांमुळे आदिवासी कुंटुबांना रोजगार!

इगतपुरी (जि. नाशिक) : इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर तालुक्यासह नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा तालुक्यातील आदिवासींची वनशेती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व आदिवासींचा कल्पतरू म्हणून प्रसिद्ध असलेला वृक्ष मोहाचे झाड मोहफुलांनी बहरले असून आदिवासी बांधवांना यामुळे रोजगार मिळू लागला आहे. (Tribal Community tribal tree bloomed with Jobs for tribal families due to Moh flowers nashik news)

तालुक्यांमध्ये मोहाची झाडे मोठ्या प्रमाणात असून या झाडाच्या मोहफुलांनी नागरिकांना भुरळ घातली आहे. ही मोहफुले वेचण्यासाठी घरातील अबालवृद्ध भल्या पहाटे रानात जात असल्याचे चित्र आहे.

मालकीत असलेल्या मोहाच्या झाडाखाली दररोज सायंकाळी साफसफाई करून जागा सारवून घेतली जात आहे. पहाटेच्या तांबड फुटण्याबरोबर टपटप पडणारी मोहफुले निसर्गाचे सौंदर्य अधिकच खुलवत असतात. ओली फुले घराच्या कौलावर वाळवली जातात बाजारात या फुलांना ४० ते ५० रुपये भाव मिळत आहे.

आदिवासींना मोहफुलांपासून दारू तयार करणे व त्यांचे सेवन करण्यास परवानगी आहे. मोहाच्या दारूला आयुर्वेदात महत्त्वाचे स्थान आहे. खोकल्यावर रामबाण उपाय म्हणून त्याचा वापर केला जातो.

मोहाच्या खोडावर चिकूचे कलम करण्याची नवीन संकल्पना रूढ होत असून यामुळे चिकूचे उत्पादन वाढत असल्याचे शेतकरी सांगतात. याचे खोड टणक असल्याने त्याचा सरपण म्हणून वापर केला जातो. तर मोहाच्या पानापासून पत्रावळी तयार केल्या जातात तर बिया (मोहट्या) पासून खाद्य तेल तयार केले जाते. मोहफुलांपासून पौष्टिक ड्रायफ्रूटचे लाडूही तयार केले जात आहे.

मोहाच्या झाडांची घटती संख्या चिंताजनक

वाढत्या लोकसंख्येने या वनसंपत्तीवरच घाला घातला जात असून एकेकाळी घनदाट जंगल असलेल्या या भागात मोहाची झाडेही विरळ होत चालली आहेत.आदिवासी शेतमजुरांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध करून देणारा मोहवृक्ष संपुष्टात येतो की, काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

यामुळे रानावनात आपोआप उगवणाऱ्या मोहाच्या झाडांची लागवड करावी लागणार अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याची गरज

इगतपुरी, पेठ व सुरगाणा तालुक्यात अजूनही उपजत वनसंपदा शाबूत असली तरी उत्पादित मालावर प्रक्रिया उद्योग नसल्याने मोहफुल, करवंद, निरगुडी, टेंभूर, तेंदूपत्ता अशा अनेक प्रकारच्या मालाची अतिशय अल्प भावात विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे आदिवासी भागात अशा प्रकारच्या नैसर्गिक उद्योगांवर प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.