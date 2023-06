NMC News: घंटागाडी ठेकेदाराला वाचविण्याचा प्रयत्न? विभागिय आयुक्तांकडून तातडीने अहवालाच्या सुचना

NMC News : पंचवटी व सातपूर विभागातील घंटागाडी ठेक्यासंदर्भातील तक्रारींवरून नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने दहा दिवस उलटूनही अद्याप अहवाल सादर न केल्याने विभागिय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दखल घेत तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या.

परंतू, त्यानंतरही समिती सदस्यांना चौकशीसाठी बोलाविले जात नसल्याने अहवाल कसा तयार करायचा? असा प्रश्‍न समिती सदस्यांना पडला आहे. (Trying to save ghantagadi contractor Instructions for urgent report from NMC Divisional Commissioner nashik news)

महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर घंटागाडी संदर्भात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या. यात, सातपूर व पंचवटी भागातील तक्रारींची संख्या अधिक आहे.

अनियमित घंटागाडी येणे, नियोजित मार्गावर घंटागाडी न धावणे, घंटागाडीवर जीपीएस न बसविणे, कचरा विलगीकरण न होणे यासह पंचवटी व सातपूर विभागात अडीच टनऐवजी सहाशे किलो क्षमतेच्या घंटागाड्या चालविणे.

अशा तक्रारींचा यात समावेश आहे. नियमानुसार अडीच टन गाडी नसेल, तर रोज दहा हजार रुपये दंड करण्याची अट करारामध्ये आहे. तर जीपीएस नसेल तर रोज एक हजार रुपये दंड ठेकेदारांकडून वसूल करण्याच्या सूचना आहेत.

मात्र, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून नियमांचे उल्लंघन होत असताना देखील दुर्लक्ष केले जात आहे. त्याचबरोबर काही महिन्यांपूर्वी सातपूर व पंचवटी विभागातील घंटागाडी ठेकेदारासंदर्भात अनेक तक्रारी आल्यानंतर दहा कोटी रुपयांची देयके रोखून धरण्यात आली होती.

मात्र, ती देयके तातडीने अदा करण्यात आली. एकुणच तक्रारींच्या अनुषंगाने आयुक्त गमे यांनी घंटागाडीच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी वित्त व लेखा अधिकारी नरेंद्र महाजन, यांत्रिकी विभागाचे अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी, कार्यकारी अभियंता बाजीराव माळी व घनकचरा व्यवस्थापन संचालक डॉ. कल्पना कुटे या चौघांची समिती गठीत केली.

निविदेतील अटी व शर्तीप्रमाणे काम होत आहे की नाही, याची तपासणी करून आठ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या. परंतू, चौकशीपुर्वीच घनकचरा व्यवस्थापन संचालक डॉ. कुटे आठ दिवसांच्या रजेवर गेल्या.

त्यातच, डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची साखर आयुक्तपदी बदली झाल्याने श्री. गमे यांच्याकडेच प्रभारी आयुक्तपदाचा कार्यभार कायम राहिला. त्यामुळे घंटागाडी चौकशीचे काय? असा सवाल उपस्थित झाला.

लेखाधिकारी श्री. महाजन यांनी आरोग्य विभागाकडून कुठलेच उत्तर मिळत नसल्याचे सांगितल्याने विभागिय आयुक्तांचे आदेश धुडकावल्याचे स्पष्ट झाले. यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर विभागिय आयुक्त गमे यांनी पुन्हा एकदा तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.