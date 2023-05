TSD Rally of Nashik : ‘विसा’तर्फे 4 जूनला ‘टीएसडी रॅली ऑफ नाशिक’! दुचाकी-चारचाकींचा समावेश

TSD Rally of Nashik : वेस्टर्न इंडिया स्पोर्ट्स इंडिया असोसिएशन (विसा) तर्फे आणि कार मॉल प्रस्तुत ‘रॅली ऑफ नाशिक’ चे आयोजन केले आहे. वेळ, अंतर, गती यांच्‍यातील समन्‍वयावर आधारित ही स्‍पर्धा येत्‍या ४ जूनला पार पडणार आहे.

दुचाकी वा चारचाकी अशा दोन गटांमध्ये स्‍पर्धा होणार असून, प्रवेशिका सादर करण्याची मुदत २ जूनपर्यंत असल्‍याची माहिती टीएसडी रॅली ऑफ नाशिकचे सीओसी आश्विन पंडित यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. (TSD Rally of Nashik on June 4 by Visa Including bikes and cars participated nashik news)

याप्रसंगी कार मॉलचे सीएमडी कपिल नारंग, अंगरेजी ढाबाचे व्‍यवस्‍थापक कुणाल अग्रवाल, वैष्णव पाटील, चैतन्‍य दाते उपस्‍थित होते. श्री. पंडित म्‍हणाले, की यानिमित्त स्थानिक तसेच राज्यातील दुचाकी-चारचाकी चालक व सहचालकांना आपले कसब दाखविण्याची पुन्हा संधी असेल.

नाशिकच्या ग्रामीण भागातील परिसरात होत असलेल्‍या टीएसडी रॅली ऑफ नाशिकच्या निमित्त वेळ, वेग आणि अंतराचा खेळ पहायला मिळणार आहे. विसाच्या जोडीला कार मॉल मुख्य प्रायोजक असून, अंग्रेजी धाबा हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर आहेत.

सध्या दुचाकीमध्ये नऊ आणि चारचाकीसाठी अठरा संघांनी प्रवेशिका दाखल केल्‍या आहेत. दोन्ही गटांसाठी सहभागी होण्यासाठी २ जूनपर्यंत मुदत आहे. विजेत्यांना आकर्षक चषकासह दहा हजार रुपये, उपविजेत्यांना साडेसात हजार रुपये आणि तृतीय क्रमांकाला पाच हजारांचे पारितोषिक असेल.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दुचाकी गटातील विजेत्यांना साडेसात हजार, पाच हजार आणि अडीच हजार रुपयांचे पारितोषिक असेल. स्वतःचे वाहन आणि वाहन परवाना असणारे कुणीही या रॅलीत सहभागी होऊ शकतात.

वेळ, वेग, अंतराचा सारा खेळ

शहर व ग्रामीण भागात होणाऱ्या या एकदिवसीय रॅलीला ३ जूनला साडेपाचला कार मॉल येथून झेंडा दाखवून औपचारिक सुरवात होईल. पारितोषिक वितरण दुपारी चारला होईल.

दुचाकीसाठी सुमारे सत्तर किलोमीटर आणि चारचाकीसाठी सुमारे १२० किलोमीटर अंतर निश्चित केले आहे. स्पर्धेपूर्वी वाहन तपासणी आणि वाहनचालकांना रॅलीबाबत मार्गदर्शन केले जाईल.