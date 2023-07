Nashik Tourism : मंदिरांची नगरी म्‍हणून देशभरात ओळख असलेल्‍या नाशिककडे अधिक मासानिमित्त भाविकांची पावले वळत आहेत.

त्‍यातच या महिन्‍यात दक्षिणगंगा म्‍हणून ओळख असलेल्‍या पवित्र गोदावरी नदीच्‍या पूजनाला महत्त्व असल्‍याने भाविक रामतीर्थ परिसरात आवर्जून हजेरी लावत आहेत.

यातून शहराच्‍या अर्थकारणाला चालना मिळत असून, धार्मिक पर्यटनातून सुमारे तीन कोटींहून अधिकची उलाढाल होत आहे. (turnover of more than 3 crores is generated from religious tourism nashik news)

एरवी वर्षभर नाशिकमध्ये भाविकांची मांदियाळी असली तरी, सध्या पर्यटक भाविकांच्‍या संख्येत वाढ झाली आहे. सुमारे आठ ते दहा हजार पर्यटक दिवसभरात रामतीर्थ परिसराला भेट देत असल्‍याचा येथील व्‍यावसायिकांचा अंदाज आहे. यामुळे छोट्या- मोठ्या व्‍यावसायिकांचा व्‍यवसाय सध्या तेजीत आहे.

रामतीर्थावर स्‍नान करताना व विधीवत पद्धतीने पूजन करताना भाविकांकडून गंगा गोदावरीची आराधना केली जाते आहे. सकाळी आठपासून सायंकाळी सातपर्यंत हा परिसर भाविक पर्यटकांच्‍या वर्दळीने गजबजून उठत आहे.

दरम्‍यान, केवळ पर्यटक भाविकांमुळे केवळ रामतीर्थ परिसरच नव्‍हे तर संपूर्ण शहराच्‍या अर्थचक्राला गती मिळते आहे. धार्मिक पर्यटनासाठी आलेल्‍या भाविकांकडून शहरातील अन्‍य स्‍थळांना भेटी देण्याकडे कल दिसत आहे. यामुळे इतर व्‍यवसायांनाही चालना मिळते आहे.

इंधनाच्‍या मागणीत २० टक्क्यांपर्यंत वाढ

शहरात चारचाकी वाहनांपासून ट्रॅव्‍हलर बस, मिनी बस आदींच्‍या माध्यमातून पर्यटक दाखल होत असतात. खासगी वाहनांतून आलेले पर्यटक नजीकच त्र्यंबकेश्‍वर, सोमेश्‍वर, गंगापूर धरण, सप्तशृंगी गड अशा विविध धार्मिक, आध्यात्मिक स्‍थळांना भेट देत असल्‍याने या मार्गांवरील पेट्रोलपंपातून इंधन भरले जाते. यातून नेहमीपेक्षा इंधनाच्‍या मागणीत २० टक्क्यांपर्यंत वाढ झालेली आहे.

पूजा साहित्‍याला मागणी..

मंदिर परिसरात पूजा- साहित्‍याची दुकाने असल्‍याने येथून भाविकांकडून खरेदी केली जाते आहे. यामध्ये रुद्राक्ष माळ, मण्यांची माळ, कडे, गळ्यातील लॉकेट, पूजेसाठी लागणारे साहित्‍य, विविध देवतांच्‍या धातूच्या मुर्ती आदी वस्‍तूंची मागणी भाविकांकडून केली जात असल्‍याचे व्‍यावसायिकांचे म्‍हणणे आहे. या वस्‍तू विक्रीतून सुमारे पाच ते सहा लाखांची उलाढाल होते आहे.

हॉटेल, लॉजिंग व्‍यवसाय तेजीत

नाशिक दौऱ्यावर प्रामुख्याने उत्तर भारतातील मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्‍थान या राज्‍यातील भाविक पर्यटकांची संख्या लक्षणीय आहे. तर महाराष्ट्रातून खानदेश परिसरातून भाविक दाखल येत आहे. भाविक तीन-चार दिवस मुक्‍कामी राहून पर्यटनाचा आनंद घेता आहेत. प्रत्‍येक भाविकांकडून वास्‍तव्‍यासाठी त्‍यांच्‍या बजेटनुसार पर्यायाची निवड केली जाते आहे. यामध्ये अगदी पन्नास, शंभर रुपयांमध्ये धर्मशाळेत राहाण्याची व्‍यवस्‍था आहे.

तर काहींकडून नामांकित हॉटेल्समध्ये वास्‍तव्‍य केले जाते आहे. शिवाय नाशिकमधील नावाजलेल्‍या हॉटेल्सची चव चाखायला पर्यटक आवर्जून हजेरी लावत आहेत. मिसळवर ताव मारला जातो आहे. यातून हॉटेल व लॉजिंगचा व्‍यवसायदेखील तेजीत आहे. एक भाविकांमागे जेवण व वास्‍तव्‍याचा सरासरी खर्च सातशे ते नऊशे रुपये इतका आहे. पर्यटकांच्‍या वर्दळीमुळे विविध हातांना काम मिळत आहे.

अगदी नाशिकची वैशिष्ट्ये सांगणाऱ्या गाइडपासून, शहराची सैर घडविणारे रिक्षाचालक, पोटाची खळगी भरणारे हॉटेलमधील कामगार अशा विविध माध्यमातून रोजगाराला चालना मिळत आहे. रामतीर्थ परिसरावर भेट-पाणीपुरी, मक्‍याचे कणीस, पूजा साहित्‍य, दिवा अशा विविध वस्‍तू, साहित्‍य विक्रीतून तीनशे ते चारशे लोकांना रोजगार मिळतो आहे. तर शहर परिसरातही रोजगाराच्‍या चांगल्‍या संधी यानिमित्त निर्माण होत आहेत.

"अधिक मासात गंगा स्‍नानाला महत्त्व असल्‍याने विविध राज्‍यांतून भाविक नाशिकला दाखल होता आहेत. गंगा पूजन, विष्णू पूजन, गोदावरी नदीत सछिद्रदान केले जाते. सप्तधान्‍यदानाचीही प्रथा आहे. यानिमित्त पूजाविधीसाठी भाविकांची गर्दी होत आहे." -अलोक गायधनी, पुजारी.

"गंगा पूजनात दीपांना महत्त्व असल्‍याने भाविकांकडून मागणी वाढलेली आहे. अधिक मासानिमित्त बत्तासे, तांब्‍याचा दिवा, अकरा वाती असे विशेष दीप अर्पण करताना भक्तिभावाने प्रार्थना केली जाते आहे. नेहमीपेक्षा सध्या भाविकांचा प्रतिसाद वाढलेला आहे." - प्रतीक्षा दिवे, विक्रेत्‍य