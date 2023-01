Nashik News : नॉयलॉन मांजाने गळा चिरून एकाला 25 टाके

येवला : जनजागृती, पोलिस कारवाई, विक्रेत्यांची बैठक व कारवाईचा इशारा यासह आवाहन करून व कायद्याचा धाक दाखवूनही नॉयलॉन मांजाची खरेदी विक्री मोठ्या प्रमाणात झाल्याने संक्रातीच्या पहिल्याच दिवशी आज (ता.१४) येथे एकाचा नायलॉन मांजाने गळा कापून २५ टाके पडले. इतर तीन जणांना मांजाने जखमा झाल्या आहेत.

संक्रांतीच्या पतंगोत्सवाला शनिवारी सकाळी सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी नॉयलॉन मांजाच्या वापरामुळे गालबोट लागले. नॉयलॉन मांजामुळे दिवसभरात तीन जखमी झाल्याने भीतीचे वातावरण शहरात निर्माण झाले आहे. (Twenty Five stitches to one after slitting throat with a nylon cloth Three people injured on first day of kite festival Nashik News)

नॉयलॉन मांजा विक्रीप्रकरणी पोलिसांनी सुमारे अडीच लाखांचा नॉयलॉन मांजा जप्त करत चार विक्रेत्यांवर कारवाई केली. पतंगोत्सवाला सुरुवात होण्यापूर्वी चार जण जखमी झाले होते. आज भोगीच्या पहिल्याच दिवशी पाटोदा रस्त्यावर बाळासाहेब थळकर हे मोटरसायकलवरून जात असताना अचानक नॉयलॉन मांजा हा गळ्यावर आला.

थळकर यांनी हा मांजा पकडल्याने गळा आणि उजव्या हाताला जखमा झाल्या. २५ टाके पडले. गळा कापल्यानंतर हाताने दोरा काढण्यास गेले असता हातही चिरला गेला. येथील डॉ. स्वप्नील शहा यांनी त्यांच्यावर उपचार केले.

थिएटर रस्त्यावर गणेशपुर सुकी येथील दगुबाई जोरे (६०) याही मोटरसायकलवरून जात असताना त्यांच्या पायाला नॉयलॉन मांजा अडकल्याने तीन टाके पडले तर पारेगाव रस्त्यावर साई भालके (९) हा लहान मुलगा सायलकलवर जात असताना त्याच्या पायाला नॉयलॉन मांजामुळे १३ टाके पडले.

तिघांवरही खासगी हॉस्पिटलात उपचार सुरू आहेत. पतंगोत्सवाला आजपासून दोन दिवस बाकी असून नॉयलॉन मांजाच्या वापरामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वतावरण तयार झाले आहे. नॉयलॉन मांजा विक्रीस प्रतिबंध असतानाही व पोलिसांनी तडीपारीचा इशारा दिल्यानंतरही नॉयलॉन मांजा पतंगप्रेमी वापरत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

