Nashik Crime: मोबाईल स्नॅचिंग करणाऱ्या तडीपारासह दोघांना अटक

Nashik Crime : शहर-जिल्हा हददीतून तडीपार करण्यात आलेले असतानाही शहरात मोबाईल स्नॅचिंग करणार्या सराईत गुन्हेगारासह त्याच्या साथीदारात शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने अटक केली.

त्यांच्याकडून चोरीच्या मोबाईलसह चारचाकी कार जप्त करण्यात आली आहे. (Two arrested along with Tadipara for snatching mobile phones Nashik Crime)

गणेश विष्णू कुराडे (२२, रा. इंदिरा गांधी वसाहत, भोलेनाथ मंदिराच्या बाजूला, सिडको, नाशिक), राजेश एकनाथ वाघमारे (२४, रा. लेखानगर, राजीव नगर झोपडपट्टी, इंदिरानगर, नाशिक) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत.

गुन्हे शाखा युनिट एकचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार हे पेट्रोलिंग करीत असताना त्यांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तसेच तांत्रिक माहितीच्या आधारे रेकॉर्डवरील तडीपार कुराडे, वाघमारे यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे सखोल चौकशी केली असता.

त्यांच्याकडून जबरीने हिसकवलेले तीन मोबाईल व गुन्ह्यात वापरलेली चारचाकी कार असा एक लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. पुढील कारवाईसाठी संशयितांना चुंचाळे पोलीस चौकीच्या ताब्यात देण्यात आले.

दरम्यान, गुन्हे शाखा युनिट २ चे पोलीस अंमलदार शंकर काळे यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, उपनगर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील संशयित सुरज उर्फ सुरेश विठ्ठल वाघमारे (२५, रा. श्रमिकनगर जेलरोड, नाशिकरोड) यांस ताब्यात घेतले.