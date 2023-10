By

इगतपुरी : नवादा (रा. बिहार) येथील भारतीय रेल्वे विभागाकडून बोगदा कामासाठी वापरल्या जात असलेल्या यंत्राचा महागडा पार्ट चोरणाऱ्या दोघा संशयित यांना इगतपुरी पोलिसांनी अटक केली आहे.

निपुरा मनोरंजन राय, (वय ३०) व नयन नरेश राय (वय २३) असे संशयितांचे नाव आहे. (Two arrested for stealing railway machinery Performance of Igatpuri Police Nashik Crime)

नवादा येथील रेल्वे विभागातर्फे बोगद्याचे काम सुरु आहे. यावेळी संशयित निपुरा राय, नयन राय या दोघांना बोगद्याच्या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्राचा महागडा पार्ट (सुमारे एक कोटी रुपये) चोरी केली. याप्रकरणी २१ ऑक्टोबर राजोली (बिहार) येथील पोलिस ठाण्यात रेल्वे विभागातर्फे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या प्रकरणातील संशयित हे इगतपुरी शहरात असल्याची गुप्त माहिती राजोली पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलिस ठाण्याचे पथक हे इगतपुरी येथे दाखल झाले. त्यांनी पोलिस निरीक्षक राजू सुर्वे यांच्याकडे संशयित यांना पकडण्यासाठी विनंती केली.

श्री. सुर्वे यांनी शनिवारी (ता.२८) या प्रकरणातील संशयिताचा शोध घेऊन दोघा संशयित यांना ताब्यात घेतले. यानंतर श्री. सुर्वे यांनी राजोली पोलिस पथकाकडून संशयितांची ओळख परेड करून घेतल्यानंतर संशयितांना त्यांच्या स्वाधीन केले.

सखोल चौकशी अंती संशयित यांनी चोरलेला महागडा पार्ट सिलिगुडी (पश्‍चिम बंगाल) येथे विकला असल्याचे सांगितले. पोलिस निरीक्षक राजू सुर्वे आणि पथकाने कसोशीने शोध घेऊन ही कामगिरी केल्याबद्दल पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी सुर्वे आणि त्यांच्या पथकाचे अभिनंदन केले.