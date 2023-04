Share Market Fraud : ‘शेअर्स’च्या 30 कोटी फसवणूक प्रकरणातील दोघांना कोठडी

By

नाशिक : शेअर्समध्ये आर्थिक गुंतवणूक केल्यास ११ महिन्यांत दुप्पट परतावा देण्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांना गंडा घालणाऱ्या अविनाश सूर्यवंशी, अमोल शेजवळ या दोघांच्या पोलिस कोठडीत जिल्हा व सत्र न्यायालयाने वाढ केली असून, त्यांना येत्या सहा तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलिस तपासात दोघा संशयितांनी गुंतवणूकदारांना तीस कोटींहून अधिकचा गंडा घातल्याचे समोर आले आहे. (Two arrested in 30 crore fraud case of Share Market Fraud nashik crime news)

गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक केल्यास दामदुप्पट परतावा देण्याचे आमिष दोघा संशयितांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु असताना दाखवले होते. संशयितांनी आदिशक्ती फॉर्च्युन सोल्यूशन एलएलपी ट्रेड जंक्शन, महाशक्तीमाया अर्बन निधी लिमिटेड या कंपन्यांची स्थापना केली.

या कंपन्या शेअर मार्केट ट्रेडिंगमधून मोठ्या प्रमाणात परतावा देतील, असे गुंतवणूकदारांना आमिष दाखवले. अकरा महिन्यात दुप्पट परतावा तसेच बारा टक्क्यांनी परतावा देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते.

याप्रकरणी मुंबईनाका आणि सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात अकरा संशयितांवर अपहारासह महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंरक्षण अधिनियमांतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. संशयितांमध्ये एका महिलेसह अकरा जणांचा समावेश आहे.

पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त प्रशांत बच्छाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अशोक शेरमाळे यांनी तपास करून दोघांना अटक केली आहे. चौकशीमध्ये त्यांनी तीस कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा अपहार केल्याचे समोर आले.

तक्रारी करण्याचे आवाहन

संशयितांनी शेकडो नागरिकांना गंडा घातला आहे. मात्र, पोलिसांकडे दोनच तक्रार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या इतरांनी आर्थिक गुन्हे शाखेत संपर्क साधून तक्रार करावी. तसेच गुंतवणूकदार व नागरिकांनी कोणत्याही भूलथांपाना बळी पडून आर्थिक गुंतवणूक करू नये, असे आवाहन आर्थिक गुन्हे शाखेने केले आहे.