Nashik Crime : जायखेडा, मुल्हेर आणि ताहराबाद (ता.बागलाण) शिवारात सुरू असलेल्या गावठी हातभट्टी अड्ड्यांविरोधात छापेमारी करीत अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात आले.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकांने कारवाई करीत दोघांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले.

दरम्यान, ग्रामीण पोलिसांकडून अवैधरित्या सुरू असलेल्या गावठी हातभट्टीविरोधात धडक कारवाई सुरू असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला उशिराने का होईना जाग आली, याचेच आश्चर्य व्यक्त होते आहे. (Two arrested in raid on Gavathi liquor dens Action in Baglan taluka Nashik Crime)

पथकांनी सोमवारी (ता. ४) जायखेडा, मुल्हेर, ताहराबाद शिवारात विशेष मोहीमेअंतर्गत गावठी हातभट्टी अड्ड्यांवर छापे टाकले. यात गावठी दारू ५२ लि, गुळमिश्रीत रसायन ३८७० लि., प्लास्टिक तसेच लोखंडी ड्रम, चाटू, प्लास्टिक कॅन असा मुद्देमाल जागीच नष्ट करण्यात आला.

संशयित राजेंद्र यादव अहिरे, कडू सोमा सोनवणे हे दोघे गावठी दारू तयार करताना आढळुन आल्याने त्यांच्याविरोधात दारूबंदी अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. ९३ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

ही कारावाई जिल्हा अधीक्षक शशिकांत गर्जे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथक क्रमांक २ चे निरीक्षक देवदत्त पोटे, मालेगाव विभाग निरीक्षक डी. एल. जगताप, येवला विभागाचे निरीक्षक व्ही. ए. चौरे, कळवण विभागाचे निरीक्षक एस. के. सहस्त्रबुध्दे, भरारी पथक क्र.३ चे निरीक्षक किशोर गायकवाड, दुय्यम निरिक्षक एच.एन.इंगळे,

पी. एस. कडभाने, आर. डी. डमरे, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक श्रीमती वंदना देवरे, जवान दीपक गाडे, श्याम पानसरे, दिगंबर पालवी, प्रवीण अस्वले, विठ्ठल हाके, अमन तडवी, गोरख गरूड, अनिल जाधव, पोपट बहिरम, गोरख आहेर, गोकुळ शिंदे, दिपक आव्हाड, मच्छिंद्र अहिरे, गणेश शेवगे यांनी केली.