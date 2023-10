Nashik Crime : चाळीसगाव- मालेगाव रस्त्यावर संशयास्पद स्थितीत फिरणाऱ्या दुचाकीस्वारांचा तालुका पोलिसांनी पाठलाग करून सायने शिवारात इंडियन ऑईलच्या पेट्रोलपंपाजवळ त्यांना शिताफीने ताब्यात घेतले.

पोलिस पथकाने संशयितांची झडती घेतली असता दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने त्यांच्याजवळ गावठी बनावटीचे पिस्तूल, मॅक्झीन व रिकाम्या पिस्टलची पुंगळी, दोन मोबाईल फोन, रोख रक्कम व दुचाकी असा सुमारे एक लाख २६ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. (Two arrested with Gavathi pistol in Malegaon 1 lakh 26 thousand seized along with two wheeler Nashik Crime)

जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या आदेशावरुन अपर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, उपअधीक्षक पुष्कराज सूर्यवंशी यांच्या सूचनेनुसार सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांना खबरदारीच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

तालुका पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक रवींद्र मगर यांना दोघे संशयित गावठी पिस्तूल घेऊन जात असल्याची माहिती मिळाली होती. श्री. मगर यांनी यासाठी महामार्ग व चाळीसगाव रस्त्यावर दोन वेगवेगळे पथक तयार केले.

श्री. मगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक तुषार भदाणे, उपनिरीक्षक सुजीत पाटील, हवालदार खांडेकर, पोलिस शिपाई वाघ, दळवी आदींनी सापळा रचून सायने शिवारात सुझुकी ॲशेस (एमएच १९ ईएफ ४४६०) यावरील दुचाकीस्वारांना पाठलाग केला.

संभाजी देशमुख (वय ३४, रा. आडवा बाजार, चाळीसगाव), मोईन बशीर शाह (रा. नागद रोड झोपडपट्टी, चाळीसगाव) यांना ताब्यात घेतले.

दोघांची झडती घेतली असता गावठी पिस्तूल, विवोचे दोन मोबाईल, वनप्लसचा एक मोबाईल, १२ हजार ५०० रुपये रोख, पाच हजाराची सोन्याची साखळी असा सुमारे एक लाख २६ हजार ५०० चा ऐवज मिळून आला.

दोघा संशयितांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध तालुका पोलिस ठाण्यात सशस्त्र कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.