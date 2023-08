Nashik Crime : शहरात दहशत माजवून वाहनांची तोडफोड करून लुटमार करणाऱ्या दोघा संशयितांना शहरासह जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. परिमंडळ दोनच्या उपायुक्त मोनिका राऊत यांच्या आदेशान्वये सदरची तडीपार करण्यात आली आहे.

शाहिद शौकत सय्यद (१९, रा. शेख मंजिल, सत्कार पॉइंट, नाशिकराेड), किरण रतन गुजर-पाटील (३३, रा. फर्नांडिस वाडी, नाशिकरोड) अशी तडीपार करण्यात आलेल्या दोघा सराईत गुन्हेगारांची नावे आहेत. (Two criminals tadipar for 2 years Action of Deputy Commissioner of Circle 2 Nashik Crime)

शहरात गेल्या काही दिवसांत गुन्हेगारांनी गंभीर गुन्हे करीत शहराची शांतता धोक्यात आणली होती. वाहनांची तोडफोड करून जाळपोळ करणे, घरफोडी व विनयभंग करून दहशत निर्माण करण्याचाही प्रयत्न गुन्हेगारांनी केला.

त्यामुळे पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी अशा गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्या आहेत. त्यात अनेकांना मोक्का, हद्दपार, स्थानबद्ध केले आहे.

त्याचाच भाग म्हणून नाशिकरोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घरांवर दगडफेक, वाहनांची तोडफोड, मारहाण करीत जबरी चोरी करणाऱ्या व घातक शस्त्रे बाळगणाऱ्या नाशिकरोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सराईत गुन्हेगार शाहिद सय्यद व उपनग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सराईत गुन्हेगार किरण गुजर या दोघांना शहर व जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केले आहे.

शहराची कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या संशयितांविराेधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करतानाच, यापुढे रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर कारवाई सुरुच राहणार असल्याचा इशारा शहर पोलिसांनी दिला आहे.