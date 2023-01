Nashik News : वेगवेगळ्या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू

By

मालेगाव (जि. नाशिक) : शहर व तालुक्यात घडलेल्या दोन वेगवेगळ्या दुर्घटनेत दोघा तरुणांचा आकस्मिक मृत्यू झाला. कॅम्प भागातील तरुणाच्या मृत्यूबद्दल परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

येथील नितेश शिवप्रसाद शर्मा (वय ४०, रा. मेनरोड कॅम्प) यांना राहत्या घरी श्‍वास घेण्याचा त्रास होत होता. त्यांचा चुलत भाऊ नीरज शर्मा (रा. सिंधी कॉलनी) यांनी त्यांना तातडीने सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले.

डॉ. अंकिता पवार यांनी तपासून त्यांना मयत घोषित केले. कॅम्प पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. (Two died in different accidents Nashik News)

चक्कर येऊन तरुणाचा मृत्यू

आर्वी (ता., जि. धुळे) येथील शंकर कारभारी भोये (वय ३५) हे आर्वीहून गिरणा डॅमकडे दुचाकीने येत असताना साजवहाळ जवळ त्याला अचानक चक्कर आल्याने त्यांना सतीश पाटील व मोहन शेळके (रा. साजवहाळ) यांनी रुग्णवाहिकेने सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले.

डॉ. पोतदार यांनी तपासून त्यांना मयत घोषित केले. तालुका पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

