Nashik Crime: वडाळ्यातील दोघे ड्रग्ज सप्लायर्स यांची मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी

Nashik Crime : गेल्या आठवड्यात शहराच्या अंमली पदार्थविरोधी पथकाने वडाळागावात केलेल्या एमडी ड्रग्जच्या कारवाई अटक केलेल्या छोट्या भाभीसह एकाची नाशिकरोडच्या मधयवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

दोघांच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. दरम्यान, संशयित ड्रग्ज सप्लायर्सच्या चौकशीतून साखळी समोर येत असून, त्यानुसार अंमल पदार्थी विरोधी पथक संशयितांचा शोध घेत आहे. (Two drug suppliers from Wadala sent to Central Jail Nashik Crime)

शहर गुन्हेशाखेच्या अंमली पदार्थविरोधी पथकाने गेल्या गुुरुवारी (ता. ५) वडाळागावात कारवाई करीत ५४.४ ग्रॅम ‘एमडी’सह एक किलो गांजा असा दोन लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला होता.

वसीम रफीक शेख (३६), नसरीन ऊर्फ छोटी भाभी इम्तियाज शेख (३२, रा. सादिकनगर, वडाळागाव) या दोघांना पथकाने अटक केली होती.

या दोघांच्या पोलीस कोठडीची मुदत आज संपल्याने न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे त्यांची नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, संशयितांच्या चौकशीतून काही साथीदारांची नावे समोर आली असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. संशयित ‘छोटी भाभी’ हिला कोठडीदरम्यान पोटदुखीमुळे शासकीय जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.

संशयितांच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीनुसार शहरात ड्रग्जस सप्लायर्सचे जाळे पसरले असून, त्यातील संशयिताना लवकर ताब्यात घेणार असल्याची माहिती पथकाचे प्रमुख हेमंत नागरे यांनी दिली.