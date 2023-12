Nashik Leopard News: दोन बिबट्यांनी केल्या 9 शेळ्या फस्त; कसबे सुकेणेत तब्बल तासभर थरार

कसबे सुकेणे : कसबे सुकेणे ते वडाळी रस्त्यावरील गंगापूर कॅनॉलजवळ कैलास निर्भवणे यांचा शेळ्या मेंढ्यांच्या फार्ममध्ये मंगळवारी (ता. १२) रात्री अडीचच्या सुमारास दोन बिबट्यांनी तब्बल नऊ शेळ्या फस्त केल्या.

तब्बल एक तास हा थरार सुरू होता. यामुळे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. (Two leopards killed 9 goats Thrill for almost hour in Kasbe Sukene Nashik News)