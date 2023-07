Nashik Crime : आडगाव परिसरातून अल्पवयीन युवतीचे अपहरण करत परस्पर विवाह लावून लैगिंक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात दोघांना विशेष पोक्सो न्यायालयाने १ वर्षे नऊ महिने व २६ दिवसांच्या साधा कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

ही घटना २०१७ मध्ये घडली होती. (Two sentenced for abducting and abusing minor girl Four others in 2017 incident still absconding Nashik Crime)

सनू उर्फ सोना राजू वाकेकर (वय ३०, रा. केदारखेडा, ता. भोकरदन, जि. जालना. हल्ली रा. संभाजी चौक, आडगाव), राजू उर्फ अमर छगन वाकेकर (वय ४२, रा. संभाजी चौक, आडगाव) अशी आरोपींची नावे आहेत.

तर, सैतान फत्तेसिंग गुंदिया, मंदा मावशी, सागर, एक गुजराथी हे फरारी असून, फत्तेसिंग वसना गुंदिया हा मयत झाला आहे. पीडित युवतीच्या पालकांच्या फिर्यादीनुसार २६ डिसेंबर २०१७ला दुपारी तीनला आरोपींनी पीडित युवतीस फुस लावून अपहरण करून सैतान व फत्तेसिंग यांच्या ताब्यात दिले.

फत्तेसिंग याने अल्पवयीन युवतीचा विवाह सैतानशी लावून दिला. पीडिता अल्पवयीन असूनही सैतान याने तिच्यावर लैगिंक अत्याचार केले. तर आरोपी मंदा मावशी व सागर यांनी पीडितेचे पुन्हा अपहरण करून वेगवेगळ्या ठिकाणी पैसे घेऊन लग्न लावून दिले.

या दरम्यान एका गुजराथी व्यक्तीनेही पीडितेवर अत्याचार केले. याप्रकरणी आडगाव पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक चांदणी पाटील यांनी तपास करून दोषारोप पत्र दाखल केले.

विशेष पोक्सो न्यायालयाचे न्या. एस. एस. खरात यांच्यासमोर हा खटला चालला. सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता अपर्णा पाटील, श्रीमती एस. एस. गोरे यांनी कामकाज पाहिले. तर, पैरवी अधिकारी म्हणून पी. व्ही. अंबादे, पी. व्ही. पाटील यांनी पाठपुरावा केला.