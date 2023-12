Nashik Crime : सिडकोतील बंद घराचे कुलूप तोडून सव्वा लाखांचे दागिने चोरून घरफोडी करणाऱ्या दोघांना जिल्हा न्यायालयाने पाच वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा तर, चोरीचे सोने खरेदी केल्याप्रकरणी सराफालाही दोन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे.

गेल्या जानेवारी २०२२ मध्ये घरफोडीचा गुन्हा घडला होता. (Two sentenced to hard labor in burglary Goldsmiths jailed for buying stolen gold Nashik Crime)

अभिषेक उद्धव विश्वकर्मा (२४, रा. स्वामीनगर, अंबड), करण अण्णा कडुस्कर (२२, रा. आनंदसागर अपार्टमेंट, अंबड) असे घरफोडीतील आरोपींची तर, त्यांच्याकडून चोरीचे सोने खरेदी करणाऱ्या योगेश उत्तम वडनेरे (३२, रा. आएशा अपार्टमेंट, पिंपळगाव बसवंत, ता. निफाड) असे सराफाचे नाव आहे.

जयवंत नारायण राजोळे (रा. साईबाबानगर, सिडको) यांच्या .िफर्यादीनुसार, १४ जानेवारी २०२२ रोजी त्यांच्या बंद घराचे कुलूप तोडून दोघा आरोपींनी १ लाख २४ हजार ३५० रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेले होते.

याप्रकरणी अंबड पोलिसात घरफोडीचा गुन्हा दाखल होता. अंबडचे पोलीस उपनिरीक्षक संदीप पवार, हवालदार आर.बी. आजगे, रवींद्रकुमार पानसरे दिनेश नेहे यांनी गुन्ह्याचा तपास केूला. यात आरोपींनी चोरीचे सोने विक्री केल्याप्रकरणी सराफालाही पोलिसांनी अटक केली. आरोपींविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले.

सदरचा खटला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी मनिषा कुलकर्णी यांच्यासमोर चालला. सरकार पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता शैलेंद्र बागडे यांनी कामकाज पाहिले.

सबळ पुराव्याच्या आधारे न्यायालयाने आरोपी विश्वकर्मा, कडुस्कर या दोघांना दोषी ठरवून ५ वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी २० हजार रुपये दंड ठोठावला.

तसेच, चोरीचे सोने आरोपींकडून खरेदी केल्याप्रकरणी आरोपी सराफ वडनेरे याला दोन वर्षे सक्तमजुरी व ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. पैरवी अधिकारी म्हणून हवालदार संजय बोंबले, अमित साळवे यांनी पाठपुरावा केला.