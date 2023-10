By

Nashik Crime : गोदापार्क परिसरात दहशत माजविणार्या दोघा तडीपार गुंडांना काेयता व चाकूसह शहर गुन्हेशाखेच्या दरोडा व शस्त्रविरोधी पथकाने अटक केली आहे. (Two Tadipar gangsters arrested with weapons Action of anti robbery squad Nashik Crime)

प्रवीण उर्फ बादल पवन वाघ (२३, रा. उदय कॉलनी, क्रांतीनगर, मखमलाबाद रोड, नाशिक), अक्षय वीरसिंग वाघेरे (२३, रा. उद्य कॉलनी, क्रांतीनगर) अशी दोघा गुंडांची नावे आहेत.

दरोडा व शस्त्रविरोधी पथकाचे अंमलदार गणेश चव्हाण यांनी संशयितांची खबर मिळाली होती. त्यानुसार, रामवाडी परिसरातील गोदापार्क चिंचबन परिसरात हे दोघे संशयित गुन्हेगारा कोयता, चाकू घेऊन मिरवत दहशत पसरवित होते.

यावेळी या विशेष पथकाने त्यांना शिताफीने ताब्यात घेतले. दोघे संशयित हे शहर-जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आलेले असताना ते शहरात विनापरवानगी आढळून आले.

त्यांच्याविरूद्ध पंचवटी पोलीस ठाण्यात शस्त्र अधिनियम व महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.