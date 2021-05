रेमडेसिव्हिर काळा बाजारप्रकरणी दोघांना पोलिस कोठडी

सिडको (जि. नाशिक) : रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या काळ्या बाजारात दोघांना शुक्रवारी (ता. ७) अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. अमोल रमेश देसाई (वय ३६, रा. इंदिरानगर), नीलेश सुरेश धामणे (वय ४१, रा. आसावरी चेंबर्स, कॉलेज रोड) अशी संशयितांची नावे आहेत. (two were remanded in police custody in the Remedesivir black market case)

पोलिसांनी संशयितांना शनिवारी (ता. ८) न्यायालयात उभे केले असता, त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. पुढील तपास पोलिस उपायुक्त विजय खरात, सहाय्यक आयुक्त शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सुरवातीला गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ होत होती. त्यानंतर रात्री उशिरा गुन्हा दाखल झाला. तर तपास करण्यासाठी गेलेले पोलिस कर्मचाऱ्यास एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने खालच्या भाषेत बोलून त्रास दिल्याचाही प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात संबंधित कर्मचारी रडून ही बाब सांगत असल्याचे समजते.



