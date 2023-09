Nashik Crime: दुचाकी चोरटा गजाआड; अडीच लाखांच्या 3 मोपेड जप्त

By

Nashik Crime : चोरीची मोपेड दुचाकी विक्रीसाठी घेऊन जाताना संशयित चोरट्याला जेरबंद करण्यात आली. संशयिताकडून चोरीच्या २ लाख ३० हजार रुपयांच्या तीन मोपेड दुचाक्या जप्त करण्यात आल्या.

सदरची कारवाई शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने केली. (Two wheeler thief on run 3 mopeds worth two half lakhs seized Nashik Crime)

शरीफ नथ्थू पिंजारी (३०, रा. पखालरोड) असे संशयित मोपेड चोरट्याचे नाव आहे. गुन्हेशाखा युनिट एकचे पोलीस अंमलदार मुक्तार शेख यांना संशयित पिंजारी हा चोरीची दुचाकी इंदिरानगर परिसरात विक्रीसाठी येणार असल्याची खबर मिळाली होती.

त्यानुसार पथकाने त्याचा शोध घेत ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने मोपेड चोरीची कबुली दिली. तसेच त्याच्याकडून आणखी दोन अशा २ लाख ३० हजार रुपयांच्या तीन चोरीच्या मोपेड दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत.

यातील दोन मोपेड या मुंबई नाका पोलिस ठाणे व एक भद्रकाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील असल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी संशयित पिंजारी यास तपासासाठी मुंबई नाका पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

सदरची कामगिरी युनिट एकचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय ढमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक उपनिरीक्षक रवींद्र बागुल, हवालदार संदीप भांड, नाजीम पठाण, प्रशांत मरकड, मुक्तार शेख यांनी कामगिरी बजावली.