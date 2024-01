Nashik Crime : दुचाक्या चोरट्यांचा सुळसुळाट! पुन्हा 5 दुचाक्या केल्या लंपास

नाशिक : शहरातील दुचाक्या चोरीच्या घटना सातत्याने सुरूच आहे. दुचाकी चोरटे पोलिसांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. एकीकडे पोलिस दुचाक्या चोरट्यांना जेरबंद करीत त्यांच्याकडील चोरीच्या दुचाक्या हस्तगत करीत आहेत, तर दुसरीकडे शहरातील दुचाक्या चोऱ्या सातत्याने होत आहेत.

पुन्हा शहराच्या विविध भागातून पाच दुचाक्या चोरीला गेल्या असून, संबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. (Two wheeler thieves Again 5 bikes done stolen Nashik Crime)