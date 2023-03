Uddhav Thackeray : उध्दव ठाकरे मालेगावातून फुंकणार रणशिंग!

By

मालेगाव (जि. नाशिक) : शिवसेना (उध्दव ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पक्षातील फुटीनंतर मुंबई, ठाणे वगळता प्रथमच राज्यात जाहीर सभा घेणार आहेत. (Uddhav Thackeray will start public meeting from North Maharashtra Malegaon city on March 26 nashik news)

उत्तर महाराष्ट्रातील रणशिंग उद्धव ठाकरे मालेगावातून फुंकणार असून २६ मार्चला त्यांची येथील मसगा महाविद्यालय व पोलिस कवायत मैदानावर न भूतो न भविष्य अशी सभा होईल. असे युवानेते अद्वय हिरे, संपर्क प्रमुख जयंत दिंडे, जिल्हा प्रमुख विजय करंजकर यांनी बुधवारी (ता.१) अमेय लॉन्स येथील संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले.

यावेळी उपनेते सुनील बागूल, सहसंपर्कप्रमुख दत्ता गायकवाड, महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर, माजी महानगरप्रमुख महेश बडवे, देवानंद बिरारी, पवन ठाकरे, लकी खैरनार, प्रमोद शुक्ला, राजाराम जाधव, नथू जगताप, काशिनाथ पवार, अशोक आखाडे, डी. जे. सूर्यवंशी आदी व्यासपीठावर होते.

श्री. हिरे म्हणाले, की पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा उत्तर महाराष्ट्र मेळावा व सभा २६ मार्चला सायंकाळी पाचला होणार आहे. सभा यशस्वितेसाठी शहर, जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रात संबंधित जिल्ह्यातील पदाधिकारी जनसंपर्क दौरा करणार आहेत. आगामी काळात उत्तर महाराष्ट्रात पक्ष क्रमांक एकचा करायचा आहे.

सभेसाठी धुळे लोकसभा हे आमचे केंद्र आहे. या सभेत असंख्य कार्यकर्ते शिवसेनेत प्रवेश करतील. पक्षात नव्याने येणाऱ्यांचे स्वागत आहे. याचवेळी शिवसेनेच्या येथील मध्यवर्ती कार्यालयाचे लोकार्पण होईल. शिवसेनेत कोणते प्रमुख नेते प्रवेश करणार हे आत्ताच जाहीर करू शकत नाही. अनेकांनी संपर्क केला आहे. काहींशी चर्चा सुरु आहे.

हेही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

सभा यशस्वितेसाठी विविध समित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. येत्या दोन आठवड्यात समित्यांची घोषणा होईल असे श्री. गायकवाड यांनी सांगितले. शिवसेना नेते संजय राऊत आदींसह सर्व प्रमुख नेते, उपनेते या सभेला उपस्थित राहतील.

यावेळी विठोबा छरंग, सुरेश पवार, नंदलाल शिरोळे, कैलास तिसगे, भरत पाटील, जितेंद्र देसले, विष्णू पवार, संजय निकम, मनोज जगताप, प्रवीण देसले, सनी जगताप, महेश पवार आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पदाधिकाऱ्यांकडून मैदानाची पाहणी

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या प्रमुख नेते, पदाधिकाऱ्यांनी सभेसाठी निश्‍चित केलेल्या मसगा व पोलिस कवायत मैदानाची पाहणी केली. सभेच्या परवानगीसाठी पोलिस प्रशासन व संबंधित यंत्रणांकडे अर्ज पाठविण्यात आला आहे. यानंतर या पदाधिकाऱ्यांनी माजी आमदार रशीद शेख यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.

यापूर्वी शहरात माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा धावता दौरा झाला होता. मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळू शकला नव्हता. अद्वय हिरे यांच्या प्रवेशानंतर पक्षातील कार्यकर्त्यांचे बळ वाढले आहे. पक्षप्रमुखांच्या सभेनंतर कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य येईल. पक्ष बांधणीस मजबुती मिळेल