Nashik News : शहरात तातडीने गतिरोधक बसविण्याचे काम सुरू; बांधकाम विभागाकडून अल्टिमेटम

Nashik News : छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर २०२२ मध्ये झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर शहरात ३३३ पैकी ५० ठिकाणी तातडीने गतिरोधक बसविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

फेब्रुवारीअखेर गतिरोधकाचे कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. एप्रिलअखेर ३३३ गतिरोधक पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम बांधकाम विभागाकडून देण्यात आला आहे. (Ultimatum to construction of speed breakers from pwd nashik news)