Nashik News : कांदा व्यापाऱ्यांना त्यांच्या मागण्यांवर चर्चेसाठी २६ तारखेला निमंत्रित करण्यात आले असताना अचानकपणे असा बेकायदेशीर बंद पाळून शासनाला व शेतकऱ्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे.

या संदर्भात कृषी आयुक्त व सहकार विभागाला कारवाईच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती अल्पसंख्याक व पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बुधवारी (ता. २०) येथे दिली. (Unlawful to observe bandh and picket when called for discussion Information about arrival of Agriculture Minister Abdul Sattar Nashik)

खासगी कार्यक्रमानिमित्त येथे आलेल्या सत्तार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत यासंदर्भात भूमिका मांडली. नगरसेवक निसार निंबुवाले, रिजवान शेख, रईस मौलवी, मुश्ताक साहिब, जमीर जहागीरदार, शकील जहागीरदार, अकिल शेख, साहिद अन्सारी, अतुल घटे यांनी मंत्री सत्तार यांचा सत्कार केला. या वेळी मुस्लिम समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सत्तार म्हणाले, की व्यापाऱ्यांचे काही प्रश्न राज्य व काही केंद्र सरकारच्या संबंधित आहेत. ‘नाफेड’च्या कांदा खरेदीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. त्यासंदर्भात चर्चेसाठी बोलवले असूनही बंद पुकारणे चुकीचे आहे.

गणेशोत्सव सुरू असताना शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा हेतू काय, असा सवाल करून चर्चा होणार असताना अचानक बंद पुकारणे चूक असल्याने कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश पणन विभागाने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी व सहकार विभाग यावर योग्य तो निर्णय घेईल.

शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत असताना ही भूमिका चूक आहे. नाशिकसारख्या जिल्ह्यात व्यापाऱ्यांनी गरजेच्या काळात अशी भूमिका घेणे चूक असल्याने कारवाईचा निर्णय घेतला.

कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण तसेच जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी चर्चा करून कारवाईचे स्वरूप ठरविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘नाफेड’ची कांदा खरेदी बंद नसून, केंद्र सरकारने जे उद्दिष्ट दिले, ते पूर्ण न झाल्याने खरेदी सुरू आहे. जर कुठे कांदा खरेदी बंद असेल तर ती सुरू करण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करू. शेतकऱ्यांचा पूर्ण कांदा खरेदी करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे सत्तार म्हणाले.

शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाचे ४६५ कोटी रुपये आम्ही दिले असून, अजूनही ४०० कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यासाठीही सरकार बांधील आहे. अनुदानासाठी सुरवातीला नोंदीचे अडथळे आले.

मात्र, त्यावर आम्ही पंचनामे करून पर्याय शोधला व शेतकरी वंचित राहणार नाहीत, याची काळजी घेतली. काहींच्या अजूनही इतर त्रुटी असून, त्याचेही दुरुस्तीचे आदेश दिलेले आहेत.

कांद्याच्या अनुदानापासून नुकसान झालेला कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

महिला आरक्षणासंदर्भात बोलताना मनापासून स्वागत असून, अगोदरपासूनही ही मागणी होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही मागणी पूर्ण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. यामुळे महिलांना न्याय मिळत असून, आता विधेयक मंजूर होत असल्याने सर्व पक्षांनी याचे स्वागत करायला हवे.

या विधेयकावर अंतिम चर्चा होईल, तेव्हा सर्वपक्षांनी याला समर्थन करणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाने आपापली भूमिका मांडावी, त्यानंतर त्याला अंतिम स्वरूप मिळणार असल्याचे सत्तार म्हणाले.

ओबीसी समाजाच्या कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा आमचा निर्णय असून, मंत्रिमंडळानेही आरक्षणाच्या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याचे ते म्हणाले.

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जबाबदारीने बोलले पाहिजे. सत्तेत असलेल्या सर्व पक्षांचा आणि नेत्यांचा आदर व सन्मान करणे सर्वच घटकांचे काम आहे. अजितदादांचा मीही आदर करतो, असेही ते म्हणाले.