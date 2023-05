Nashik Unseasonal Rain : सिन्नर तालुक्यातील बेलु परिसरात वादळी वाऱ्यासह पावसाचे आगमन

Sinnar Unseasonal Rain : सध्या राज्यात ऊन-सावलीचा खेळ सुरू असून काही भागांमध्ये पूर्वमोसमी पाऊस हजेरी लावत आहे. तर काही ठिकाणी कडाक्याच्या उन्हाने नागरिक अक्षरशः हैराण झाले आहेत.

अशातच आता हवामान विभागाने पुन्हा एकदा राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाचा इशारा दिला आहे. (Unseasonal Rain Arrival of rain with stormy wind in Belu area of ​​Sinnar taluka nashik news)

मंगळवारी दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास बेलु परिसरात पावसाला सुरुवात झाली अशातच वादळ वाऱ्यासह पावसाचे आगमन झाल्याने बळीराजाची धावपळ उडाली अशातच सकाळपासून उष्णतेने काहोली होत असताना .दुपारी अचानक पावसाने हजेरी लावल्याने काही वेळ वातावरण थंडगार झालेले होते.

अचानक आलेल्या पावसामुळे कांदा तसेच पालेभाज्या यांच्यावर थोड्याफार प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.