Unseasonal Rain : वावी परिसरात गारांसह वादळी पाऊस; काढणीला आलेल्या कांद्याचे नुकसान होण्याची भीती

Unseasonal Rain : सिन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागात वावी परिसरात बुधवारी दुपारी चार वाजेच्या सुमारास प्रचंड वादळ आणि विजांच्या कडकडाटात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. सुमारे 40 मिनिटे पावसाची धुवाधार बॅटिंग सुरू होती.

यादरम्यान वावी , फुलेनगर परिसरात गारा देखील पडल्या. (Unseasonal Rain Stormy rain with hail in Vavi area Fear of damage to harvested onions nashik news)

गेल्या दोन दिवसांपासून परिसरात प्रचंड उष्णता जाणवत होती. बुधवारी सकाळपासूनच ऊन सावल्यांचा खेळ सुरू होता. दुपारी चार वाजेच्या सुमारास पाऊस पडण्याचा कोणताही अंदाज नसताना अचानक नभ दाटून आले आणि पावसाला सुरुवात झाली.

काही मिनिटात गोंगावणाऱ्या वादळाने संपूर्ण परिसराला कवेत घेतले होते. प्रचंड वेगाने वाहणारे वारे आणि पावसाने शेतकरी, व्यावसायिक व सामान्य नागरिकांची धावपळ उडवली. परिसरात उन्हाळ कांद्याची काढणी सुरू आहे.

त्याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांनी भाजीपाला व टरबूज यासारखी फळपिके देखील लागवड केली आहेत. या पिकांना अवकाळीचा फटका बसण्याची भीती शेतकऱ्या कडून व्यक्त करण्यात आली. वादळाचा जोर इतका होता की मोठ्या झाडांच्या फांद्या जमिनीकडे झेपावत होत्या. कमकुवत झाडे वादळामुळे मोडून पडली.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

रस्त्याच्या कडेला शेड थाटून व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना वादळाचा फटका बसला. अनेकांचे मंडप उडाले, शेडचे पत्रे हजार पाचशे फुटांपर्यंत जाऊन पडले. शिर्डी महामार्गावर वावी गावात उड्डाणपुलावर उभारण्यात आलेले पथदिवे कलंडल्याचे चित्र होते.

प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या परिसरात विजेचे खांब देखील पडल्याचे सांगण्यात आले. या पावसाने काढलेल्या कांद्याचे अधिक नुकसान होण्याची भीती आहे. पाच ते दहा मिनिटे गारा पडल्यामुळे नुकसानीत वाढ होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली.