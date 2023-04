Unseasonal Rain Nashik : सलग दुसऱ्या दिवशी विजेच्या कडकडासह अवकाळी पावसाने धुडगूस

विकास गिते : सकाळ वृत्तसेवा

Unseasonal Rain Nashik : रविवारी सिन्नर शहरासह तालुक्यात अनेक ठिकाणी अवकाळी पावसाने सायंकाळी सात वाजेच्या दरम्यान चांगलेच झोडपून काढले. (Unseasonal rain with lightning strikes for the second day in sinnar nashik news)

अनेक ठिकाणी भागात वीज पुरवठा खंडीत झाला. त्यानंतर आज सलग दुसऱ्या अवकाळी पावसाने शहरात हजेरी लावली आहे.

या अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष बागांना मोठा फटका बसला असून उन्हाळ कांदा, गहू,कांदा बियाणे (डोंगळे), हरभरा, पिकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे.

यामुळे काढणीला आलेल्या द्राक्षांना मोठा फटका बसला असून ही द्राक्ष आता कवडीमोल दराने विकावी लागणार असल्याने द्राक्ष बागायतदारांमध्ये मोठी नाराजी दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी उन्हाळ कांदा काढण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, काढलेला कांदा हा शेतातच भिजल्यामुळे कांदा पिकालाही फटका बसला आहे.