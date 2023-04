Unseasonal Rain : केरसाणे परिसरात वादळीवाऱ्यासह पाऊस; कांदा उत्पादक हैराण

By

Unseasonal Rain : केरसाणे (ता.बागलाण) सह परीसरातील मुंगसे पिंगळवाडे दसाणे भागात शानिवार १५ रोजी सायंकाळी पाचवाजेपासून विजेच्या कडकडाटात वादळीवाऱ्यासह दीड तास अधूनमधून अवकाळी पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्याने पावसाळ्यासारखे शेतात पाणी सासले.

ऐन उन्हाळी कांदा काढणीच्या वेळी अवकाळीने गेलेल्या आठवड्यापासून या परीसरात थैमान घातले असून फक्त दोन दिवस विश्रांती घेणाऱ्या या पावसाने शेतकऱ्यांच्या मुळावर बसला आहे. (Unseasonal Rain with storm in Kersane area Onion growers are shocked nashik news)

अफाट खर्च करून कांदा पीक मेहनत करून घेतले तर याच प्रमाणे डाळिंब या पिकाला ही आणि पावसामुळे फुलांची गळ होत आहे, या डाळिंब उत्पादक काळजीत पडला आहे, परंतु अवकाळी पावसामुळे आता कोणते पीक घ्याये या काळजीत शेतकरी असून कांदा या पिकावरच शेतकऱ्यांचे आर्थिक उलाढाल होती.

मुलामुलींचे लग्न आता कसे करावे या काळजीत शेतकरी असून परंतु निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आता शेती तोट्यात येत आहे, दिवसभर कडक उन्हामुळे नागरीक हैराण झाले होते. या वाढत्या उन्हामुळे उकाडा जाणवत होता,दुपारी चार नंतर रोजच पावसाळी वातावरण तयार होते आणि पावसाळ्यासारखा पाऊस बरसतो.