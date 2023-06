Nashik News: अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना खंडपीठाचा दणका! वेळेत माहिती न दिल्याने कारवाईचे आदेश

By

Nashik News : विविध कालावधीत माहिती न दिल्याने राज्य माहिती आयोग नाशिक खंडपीठाने मालेगाव येथील तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत यांना दणका दिला आहे.

राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांनी जिल्हाधिकारी यांना संबंधित अधिकाऱ्यांवर शासन नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती रिपब्लिकन पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष देवराज गरुड यांनी पत्रकाद्वारे दिली. (Upper District Collector Bench Action orders for failure to inform in time Nashik News)

श्री. गरुड यांनी आदिवासी जमिनीचा शर्तभंग झाल्याने २८ जून २०१८ ला माहिती अर्जाद्वारे शहरातील भायगाव शिवारातील गट नंबर १९७, महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३६ व ३६ अ अन्वये ५० टक्के नजराणा भरल्याच्या चलनाची सर्टिफाईड नक्कल मिळावी.

गट नंबर १९७ मधील आदिवासी जमिनीचा शर्त भंग झाला आहे. त्यामुळे जमीन सरकार जमा झाली किंवा नाही. नजराणा वसुल न केल्यामुळे महसुल अधिकाऱ्यांचे विरुद्ध काय कारवाई झाली? याबाबतची माहिती अर्जाद्वारे मागितली होती.

परंतु प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत यांनी ही माहिती दिली नाही. त्याविरोधात श्री. गरुड यांनी राज्य माहिती आयोग नाशिक खंडपीठाकडे तक्रार केली होती.

या प्रकरणी आयोगास पूर्वसूचना न देता व पुर्व परवानगी न घेता तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी, मालेगाव आणि तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी मालेगाव लक्ष्मण राऊत हे द्वितीय अपील सुनावणीस अनुपस्थित राहीले.

तसेच तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत यांनी विहित कालावधीत न दिल्याने त्यांचे विरुद्ध शासनाच्या परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. असे आदेश राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ यांनी जिल्हाधिकारी (नाशिक) यांना दिले आहेत.