Nashik News: वस्रांतरगृहाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; इमारतीचा 28 वर्षांपासून विनाकरार वापर

Nashik News: गोदावरी नदीवरील रामतीर्थालगत असलेल्या वस्रांतरगृहाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी हे वस्रांतरगृह हटविण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीकडून नियोजन केले जात होते.

मात्र आजतागायत कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. यामुळे या वस्रांतरगृहावरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण होत असून, महापालिका आणि स्मार्ट सिटी काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. (use of Ramtirth changing room for 28 years without contract nashik news)

रामतीर्थ येथे काही वर्षांपूर्वी महिला भाविकांसाठी वस्रांतरगृह उभारण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या वास्तूचा ताबा अन्य लोकांकडेच असल्याने महिला भाविकांसाठी या वास्तूचा वापर होताना दिसत नसून संबंधित वास्तू दर पावसाळ्यात गोदावरीला येणाऱ्या पुराला अडथळा ठरत असल्याने ही वास्तू हटविण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने गोदावरी नदी सुशोभीकरण व काँक्रिटीकरणाचे अडथळे दूर करण्याच्या कामांतर्गत नियोजन केले होते.

त्यानुसार संबंधित वास्तूविषयी शास्त्रीय अहवाल तयार करण्याच्या अनुषंगाने स्मार्ट सिटी कंपनीने निरी या संस्थेला पत्र दिले असल्याची माहिती समोर येत आहे. वास्तविक पाहता, महापालिकेने उभारलेल्या या वास्तूला २२ ते २५ वर्षांचा कालावधी झाला असून, इमारत जीर्ण झाली आहे. तिची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. तरीही वस्रांतरगृहाची इमारत हटविण्यास पुरोहित संघाने विरोध दर्शविला आहे.

‘विनाकरार, विनाभाडे वापर’

महापालिकेने वस्रांतरगृह इमारतीबाबत पंचवटीतील गंगागोदावरी पंचकोठी या संस्थेशी १९९२ ते १९९५ या तीन वर्षांसाठी करार केलेला होता. त्यानंतर मनपाने १९९५ पासून आजतागायत संबंधित संस्थेशी करारच केला नसल्याची माहिती मनपाने दीपक कुलकर्णी यांना दिलेल्या माहिती अधिकारात दिली आहे.

त्यामुळे गेल्या २८ वर्षांपासून या इमारतीचा विनाकरार वापर होत असून, मनपाचे आर्थिक उत्पन्नही बुडत आहे. २८ वर्षांच्या कालावधीत मनपाने संबंधित संस्थेला केवळ कर भरण्याच्या नोटिसा देण्याची कार्यवाही केली असून, इतर कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याने भाविकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

"लोक जाणून बुजून चुकीची माहिती व गैरसमज लोकांमध्ये पसरवत आहे. यात्राकरूंच्या सोयीसाठी व महिलांना या वस्रांतरगृहाचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होत असतो. तसेच यात्रेकरूंसाठी लॉकरची देखील सुविधा येथे करण्यात आलेले असून, अत्यंत माफक दरात हे सेवाभावी काम सुरू असते. महापालिकेशी याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार केलेला असून, पुढील शासकीय प्रक्रिया सुरू आहे." - सतीश शुक्ल,अध्यक्ष- पुरोहित संघ