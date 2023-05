Nashik Bribe Crime : लाचखोर वैशाली पाटील यांच्यासह तिघांना 2 दिवस पोलिस कोठडी

Nashik Bribe Crime : तक्रारदार आरोग्य सेवकाचे मासिक वेतन काढून देण्यासाठी १० हजारांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी जिल्हा हिवताप महिला अधिकाऱ्यासह दोघा आरोग्यसेवकांना जिल्हा न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

तिघा लाचखोरांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने बुधवारी (ता. १७) लाच घेतना रंगेहाथ अटक केली होती. (Vaishali Patil along with three people in police custody for 2 days bribe case Nashik Bribe news)

जिल्हा हिवताप अधिकारी श्रीमती वैशाली दगडू पाटील (49, रा. स्टेटस रेसिडेन्सी, गंगापूर, नाशिक), संजय रामू राव (46, पाथर्डी फाटा, नाशिक), कैलास गंगाधर शिंदे (47, पांडव नगरी, नाशिक) अशी तिघा लाचखोरांची नावे आहेत.

४१ वर्षीय तक्रारदार जिल्हा हिवताप विभागात आरोग्य सेवक म्हणून कार्यरत आहे. आजारपणामुळे वैद्यकीय रजेवरून परत सेवेत हजर झाला होता. परंतु त्यानंतरही जिल्हा हिवताप अधिकारी वैशाली पाटील हिने त्यांचा आजारपणातील व नंतर सेवेत हजर झाल्यानंतरही मासिक वेतन काढले नाही.

ते वेतन काढून देण्यासाठी पाटील हिने १० हजारांची लाच मागितली होती. तक्रारदाराने त्यांची परिस्थिती नसल्याचे सांगूनही लाचखोर पाटील हिची लाचेची मागणी कायम होती. त्यामुळे तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली.

त्यानुसार पथकाने बुधवारी (ता. १७) सापळा रचून तिघांना अटक केली. तिघा लाचखोरांना गुरुवारी (ता.१८) जिल्हा न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने तिघांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

पथकाने तिघांच्याही घरांची झडती घेतली आहे. लाचखोर वैशाली पाटील हिच्या मालमत्तेची माहिती घेतली जात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस निरीक्षक साधना इंगळे या गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत.