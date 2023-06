Nashik Crime: कृषी पंपाच्या सोलर पॅनलची अज्ञाताकडून तोडफोड; सव्वा लाखांचे नुकसान

By

Nashik Crime : सिन्नर तालुक्यातील वावी जवळच्या फुलेनगर शिवारात अज्ञात व्यक्तीने कृषी पंपाच्या सोलर पॅनलची अज्ञात व्यक्तीने पहारीच्या सहाय्याने तोडफोड केली. गुरुवारी सकाळी हा प्रकार लक्षात आला.

या घटनेचा संबंधित शेतकऱ्यांचे सुमारे सव्वा लाख रुपयांची नुकसान झाले आहे. याशिवाय हातात असलेल्या टोमॅटोच्या पिकाला पाणी देणे शक्य होणार नसल्याने आणखी नुकसान सहन करावे लागणार आहे. (Vandalism of agricultural pumps solar panel by unknown persons Loss of half million Nashik Crime)

फुलेनगर शिवारात गट नंबर 231 मध्ये प्रकाश सखाराम डावरे यांनी पिकांना पाणी देण्यासाठी तीन अश्वशक्ती क्षमतेचा सोलर पंप बसवला आहे.

महावितरणकडून वीज कनेक्शन घेण्यासाठी दहा ते बारा खांब लागणार असल्याने हा खर्च करण्याऐवजी त्यांनी सोलर पॅनल च्या माध्यमातून पदरखर्चाने शेतीसाठी वीजपुरवठा उपलब्ध करून घेतला होता.

यातून त्यांचे क्षेत्र वर्षभरापासून बागायती देखील झाले होते. श्री. डावरे हे सिन्नर तालुक्यातील सोनांबे येथील रहिवासी असून त्यांनी भावांनी मिळून फुलेनगरला शेत जमीन घेतली आहे. या शेतीची व्यवस्था बघण्यासाठी त्यांनी कायमस्वरूपी मजुराची नेमणूक केली आहे.

गुरुवारी सकाळी सदर मजूर नेहमीप्रमाणे सोलर पंप सुरू करण्यासाठी गेला असता त्याला सोलर पॅनलची तोडफोड केली असल्याचे निदर्शनास आले. अज्ञात व्यक्तीने वावी-निऱ्हाळे रस्त्यापासून सुमारे अर्धा किलोमीटर पायी चालत येऊन सोलर पॅनल ची तोडफोड केली.

पहारीच्या साह्याने सुमारे नऊ पॅनल तोडल्यामुळे पंप बंद पडला. तातडीने हे सौर पॅनल बदलले नाही तर शेतात काढणी सुरू असलेल्या टोमॅटोच्या पिकाला पाणी देणे शक्य होणार नाही. या घटनेत सोलर पॅनलचे सुमारे सव्वा लाख रुपयांचे नुकसान झाले.

तर टोमॅटो पिकाला पाण्याचा फटका बसल्याने होणारे नुकसान देखील मोठे आहे. कारण या टोमॅटोला एक हजार ते बाराशे रुपये प्रतिजाळी भाव मिळत असून आगामी काळात हे दर आणखी वाढणार आहेत.

दरम्यान, या संदर्भात श्री. डावरे यांनी वावी पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात तक्रार दिली असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे, हवालदार दशरथ मोरे यांनी सोलर पॅनलच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली केली.

रस्त्यापासून सोलर पंप असलेल्या ठिकाणापर्यंत अज्ञात व्यक्ती पायी चालत आल्याचे ठसे आढळले आहेत. तसेच रस्त्यावर चार चाकी वाहन वळवल्याच्या देखील खुणा आढळून आल्या.