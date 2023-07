Nashik Crime : अमित ठाकरे रविवारी पुन्हा शिर्डीला जाणार असल्याने टोलनाक्यावर ठेवण्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे समृद्धी महामार्गाने जात असताना गोंदे इंटरचेंज येथे उतरत असताना १५ ते २० मिनिटे त्यांची गाडी टोल नाक्यावर अडविण्यात आली.

शनिवारी (ता. २२) रात्री साडेदहाच्या सुमारास ही घटना घडली. यामुळे आक्रमक झालेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी रविवारी (ता. २३) मध्यरात्री दोनच्या सुमारास गोंदे येथील टोल नाक्यावर तोडफोड केली.

यात टोल नाक्यावरील यंत्रणा व इतर साहित्याचे सुमारे चार ते पाच लाख रुपयांचे नुकसान झाले. टोल व्यवस्थापकाच्या फिर्यादीवरून १५ अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मे. रोडवेज सोल्यूशन्स इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड व फास्टगो इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड (JV) या कंपनीमार्फत गोंदे इंटरचेंज येथील टोलनाका चालविला जातो. (Vandalism of Gonde toll booth on Samriddhi highway incident after Amit Thackeray car stopped at toll plaza Nashik Crime)

श्री. ठाकरे यांच्या वाहनाचे फास्ट टॅग स्कॅन होत नसल्याने अडवून ठेवण्यात आले. श्री. ठाकरेंबरोबर असलेल्या सहकार्याने ओळख सांगूनही टोल व्यवस्थापनाकडून ही अडवणूक करण्यात आल्याचे खुद्द अमित ठाकरे यांचे म्हणणे आहे.

काही वेळानंतर त्यांची गाडी सोडून देण्यात आल्याने ते नाशिकच्या दिशेने मार्गस्थ झाले. मध्यरात्री दोनच्या सुमारास टोल नाका क्रमांक २ येथे तीन वाहनांतून १२ ते १५ जण लाकडी दांडे, लोखंडी व प्लास्टिकचे पाईप, दगड घेत उतरले अन सातही बूथची तोडफोड सुरू केली.

सर्व जण ‘मनसेचा विजय असो’ अशा घोषणा देत होते. काही मिनिटांनंतर ते नाशिकच्या दिशेने निघून गेले.

टोल व्यवस्थापक अंकुश मोपारी यांनी कळविल्यावर पोलिसांनी धाव घेतली. मनसेच्या नाशिकमधील काहींनी ही तोडफोड केल्याचे सोशल मीडियातून व्हायरल झाले होते.

रविवारी सकाळी शिर्डी येथे मनसेच्या मेळाव्यासाठी अमित ठाकरे पुन्हा जाणार असल्याने अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप हे स्वतः सकाळी दहा ते दुपारी एक या वेळेत टोलवर उपस्थित होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

साडेअकराच्या सुमारास ठाकरे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांची वाहने सिन्नरमार्गे समृद्धी महामार्गावर आली. मात्र, कोणतेही वाहन तेथे न थांबता शिर्डीच्या दिशेने रवाना झाले. पोलिसांनी सायंकाळी काही संशयितांना ताब्यातही घेतले होते.

"गोंदे इंटरचेंजवर फास्टटॅग स्कॅन होत नसल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगत दहा ते पंधरा मिनिटे थांबवून ठेवले. हा सिस्टीमचा दोष असल्याचे तेथील कर्मचारी म्हणाला. मात्र, त्याची बोलण्याची पद्धत उर्मट होती. टोल व्यवस्थापकानेही त्याच भाषेत उत्तर दिले. मी नाशिकला पोहोचल्यावर टोलनाका फोडल्याचे समजले. माझ्यामुळे आणखी एखादा टोलनाका बंद होणार असेल तर चांगलेच आहे." - अमित ठाकरे, अध्यक्ष, मनविसे अध्यक्ष

"फॉस्टटॅगच्या तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रसंग उद्‍भवला आहे. कदाचित मुदत संपलेली असेल. सिन्नर येथील टोलनाक्यावर झालेली तोडफोड चुकीची आहे. यासंदर्भात माहिती घेतली. कायदा सर्वांसाठी सारखा आहे. कुणीही कायदा हातात घेण्याची आवश्यकता नाही. जनतेच्या मालमत्तेची अशा प्रकारे तोडफोड करणे चुकीचे आहे." - दादा भुसे, पालकमंत्री, नाशिक