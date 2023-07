Nashik Crime : उपनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सलग तीन दिवसात गंभीर स्वरुपाच्या घटनांनी नाशिक शहर हादरले आहे.

चावरे या युवकाच्या खुनापाठोपाठ विहितगावमध्ये दोघा संशतियांनी वाहनांची जाळपोळ करीत तोडफोड केल्याची घटना घडून २४ तास होत नाही तोच, धोंगडे मळ्यात दुचाक्यांवरून आरडाओरडा करीत चारचाकी वाहनांच्या काचा कोयत्याने फोडल्या.

या घटनेमुळे नागरिक भयभीत झाले तर, पोलिसांनी अवघ्या काही तासात चौघा संशयितांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. तर पसार झालेल्या संशयितांचा पोलिस शोध घेत आहेत. दरम्यान संशयितांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिले आहेत. (Vandals smile Action will be taken according to mcoca Nashik Crime)

बाशी उर्फ शुभम बेहेनवाल (२१), रोशन पवार उर्फ नेम्या (२४), सत्यम डेनवाल उर्फ भैयू (२१, तिघे रा. फर्नांडीसवाडी, जयभवानी रोड, उपनगर), मोईज शेख ( १९, रा. विहितगाव, नाशिकरोड) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत.

गेल्या सोमवारी (ता. २४) पहाटे दोन वाजेच्या सुमारास विहितगावातील एका सोसायटीतील वाहनांची जाळपोळी तर काही वाहनांची दोघा संशयितांनी तोडफोड केल्याची घटना घडली. त्यापाठोपाठ मंगळवारी (ता.२५) पहाटेला पुन्हा नाशिक रोड परिसरातील धोंगडे मळ्यात काही समाजकंटकांनी सहा चारचाकी वाहनांवर तलवारी व कोयत्याने घाव घालत तोडफोड केल्याचा प्रकार घडला.

मध्यरात्रीच्या सुमारास संशयितांनी राजलक्ष्मी मंगल कार्यालयासमोर येत बंगल्यासमोरून दुचाक्या, मोपेडवरून आरडाओरडा करीत तलवारी व कोयत्याने चारचाकी वाहनांच्या काचावर घाव घालत फोडल्या.

यात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुकर कड यांच्या खासगी वाहनाचाही समावेश आहे. सदरचा प्रकार एका बंगल्याच्या सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. तोडफोडीच्या आवाजाने नागरिकांनी घराबाहेर धाव घेतली.

त्याचवेळी गस्तीवरील पोलिसांनी संशयितांचा पाठलाग सुरू केला असता, पोलिस वाहन नादुरुस्त झाल्याने संशयित पसार झाले. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

चोप देत काढली धिंड

धोंगडेमळ्यातील वाहनांच्या तोडफोडप्रकरणी चौघांची पोलिसांनी धींड काढली. संशयितांना पोलिसांनी उपनगर- नाशिकरोड परिसरातून धिंड काढत भररस्त्यात चोप दिला. यातील एक संशयित सराईत असून त्याच्याविरोधात गंभीरस्वरुपाचे गुन्हे आहेत.

काही तासात अटक

तोडफोडीच्या घटनेनंतर गुन्हेशोध पथकाचे सहायक निरीक्षक सचिन चौधरी, हवालदार विनोद लखन, साेमनाथ गुंड, पंकज कर्पे, गौरव गवळी, अनिल शिंदे, जयंत शिंदे, राहुल जगताप, सुरज गवळी, सौरभ लोंढे यांनी संशयितांचा शोध सुरू केला.

संशयित भगूर येथील नदीपात्रालगत लपून असल्याची माहिती मिळताच सहायक निरीक्षक चौधरी, विनोद लखन यांनी धाडसाने संशयितांची धरपकड केली. संशयित नदीपात्रातून पळ काढत असताना पोलीसांनीही उड्या घेत संशयितांना अटक केली.

प्रभारी अधिकार्यांवर टांगती तलवार

उपनगरचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय पगारे यांचा पोलीस ठाण्यातील कर्मचार्यांमध्येच वचक नसल्याने हद्दीतील गुन्हेगारी कशी आटोक्यात आणतील, अशी चर्चा शहर पोलीस वर्तुळात आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही आयुक्तांकडून कारवाई होण्याची टांगती तलवार असल्याचे बोलले जाते.

"वाहन तोडफोड प्रकरणातील संशयितांविरोधात मोक्काअन्वये कारवाई केली जाणार आहे. शहरातील गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाणार अहे. त्यामुळे नागरिकांनी भयभीत न होता, परिसरात टवाळखोरी करणार्यांबाबत थेट ११२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा." - प्रशांत बच्छाव, पोलीस उपायुक्त, शहर गुन्हे शाखा.