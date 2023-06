Vegetable Prices Hike: आठवडे बाजारात भाजीपाला दरांत तेजी! मच्छीच्या दरातही उसळी

Vegetable Prices Hike : पावसाने ओढ दिल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील पालेभाज्यांसह भाजीपाल्याची आवक मंदावली आहे.

याचा परिणाम बुधवारच्या आठवडे बाजारावर झाला असून पालेभाज्यांसह सर्वच भाज्यांचे दर कडाडल्याने महिलांचे बजेट काही प्रमाणात कोलमडले आहे. भाज्यांच्या दरांत वाढ झालेली असतानाच दुसरीकडे मच्छीच्या दरानेही उसळी घेतली आहे. (Vegetable Price Hike Increase in vegetable prices in market for weeks price of fish increase nashik)

पावसाने ओढ दिल्याने आठवडे बाजारात सर्वच प्रकारच्या भाज्यांच्या आवकेत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे एरवी रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या बुधवारच्या आठवडे बाजाराचा आकारही आकसला.

मेथीच्या जुडीसाठी पन्नास ते साठ रुपये तर छोट्या कोथिंबीर जुडीसह किलोभर टोमॅटोसाठी पन्नास ते साठ रुपये मोजावे लागत होते. एरवी दहा रूपयांत उपलब्ध होणाऱ्या कोबी, फ्लॉवरच्या गड्ड्यासाठीही पंधरा ते वीस रुपये मोजावे लागत होते.

याशिवाय पालक, शेपूच्या जुड्याही वीस रुपये दराने उपलब्ध होत्या. याशिवाय वांगी, दोडके, गिलके, कारली, भेंडीही साठ ते ऐंशी रुपये किलो दराने उपलब्ध होत्या. सर्वच प्रकारच्या भाज्या, पालेभाज्या महागल्याने अनेकांनी आठवडे बाजारात मच्छीला पसंती दिली.

वादळी वाऱ्यांमुळे समुद्रातील मच्छीमारीला शासनाने गत आठवड्यात बंदी घातल्याने समुद्रातील वाम, कोळंबी, पापलेट, सुरमई आदींच्या दरांत मोठी वाढ झाली आहे.

त्यामुळे अनेकांनी हजार रुपये किलोचे मासे घेण्यापेक्षा तुलनेत स्वस्त असलेल्या गोड्या पाण्यातील म्हणजे धरणातील माशांना अधिक पसंती दिली. कारण एरवी ग्राहकांची मोठी पसंती असलेल्या किलोभर वाम, पापलेट, सुरमई यांच्या दराने हजाराचा टप्पा ओलांडला आहे.