Malegaon Vegetable Rate : आवक वाढल्याने भाजीपाला आवाक्यात; कोथिंबीर, टोमॅटो, मिरची, मेथीच्या दरात मोठी घसरण

Malegaon Vegetable Rate : येथील भाजीपाला बाजारात आठवड्यापासून भाजीपाल्याची आवक वाढली आहे. त्यामुळे भाजीपाल्याचे भाव महिन्याच्या तुलनेने निम्म्यावर आले आहेत. शेतकऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थितीत असताना देखील मुबलक पाण्यावर भाजीपाला जगवला.

मात्र आवक वाढल्याने कोथिंबीर, टोमॅटो, मिरची, मेथी यांचे भाव खूपच खाली आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. भाजीपाल्याचे दर घटल्याने मात्र सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

यावर्षी पाऊस रुसल्याने खरीप हंगाम वाया गेला. पाणी कमी असल्याने बहुतेक शेतकऱ्यांनी कमी कालावधीत येणारे पीक म्हणून भाजीपाल्याची लागवड केली. परिणामी बाजारात भाजीपाल्याची एकदम आवक वाढली. (Vegetable prices fall due to increase in arrival of vegetables malegaon nashik news)

येथील बाजारात रोज मोठ्या प्रमाणावर भाजीपाला येत आहे. मिरची, मेथी, कोथिंबीर, टोमॅटो, गिलके, दोडके, कोबी, गवार, भेंडी, पालक, भोपळा, चवळी, वांगे, वाल आदींची बाजारात रेलचेल आहे. येथे तीन महिन्यापूर्वी भाजीपाल्याची आवक घटल्याने अनेक भाज्यांच्या दराने शंभरी ओलांडली होती.

मालेगावसह कसमादे परिसरात दुष्काळाचे सावट गडद होत आहे. भाजीपाला शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळवून देईल अशी अपेक्षा होती. वाढलेल्या आवकमुळे बळीराजाचे नुकसान होत आहे.

शहरात सध्या भाजीपाला विक्रीच्या हातगाड्या प्रत्येक भागात मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहेत. महिन्यापूर्वी शंभर रुपये किलोने मिळणारे टोमॅटो सध्या २० ते ३० रुपये किलोपर्यंत खाली आले आहेत.

येथील बाजारात १ हजार ते १२०० कॅरेट टोमॅटो विक्रीला येत आहेत. घाऊक भाव कमी झाल्याने काही शेतकरी स्वत: येथील सोमवार बाजार, सटाणा नाका, महात्मा फुले भाजीबाजार आदी ठिकाणी भाजीपाला विक्री करीत आहेत.

भाजीपाल्याचे दर असे (किलोचा भाव)

गिलके ४० ते ५० रुपये

दोडके ४० ते ५०

जाड मिरची २५ ते ३०

लवंगी मिरची ४० ते ५०

टोमॅटो २० ते ३०

कोबी २० ते २५

गवार ५० ते ६०

वांगे ३० ते ४०

भेंडी ३० ते ४०

मेथी १० ते १५ रुपये जुडी

कोथिंबीर ५ रुपये जुडी

"सध्या सर्वत्र मंदी आहे. शेतकऱ्यांच्या विहिरींना पाणी नाही. बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनावर भाजीपाला लागवड केली होती. भाजीपाल्याची आवक वाढल्याने भाव कमी झाले. अद्रक व लसूण तेजीत आहेत." - किरण वाघ, मालेगाव