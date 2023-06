Nashik News : मालेगावला भाजीपाल्याचे दर कडाडले; महिलांचे Budget कोलमडले

By

Nashik News : येथील भाजीपाला बाजारात महिनाभरापासून पालेभाज्यांची आवक घटली आहे. आवक घटल्याने मालेगाव बाजारात भाजीपाल्याचे दर कडाडले आहे. कोथिंबीर, टॉमेटो, लवंगी मिरची,अद्रक यांनी दरात शंभरी ओलांडली आहे. त्यामुळे महिलांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे.

कडक उन्हामुळे विहिरींनी तळ गाठला. उन्हाच्या तीव्रतेने भाजीपाल्याची रोप उगवण्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भाजीपाल्याची लागवड केली नाही. टोमॅटो मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अडीच रुपये किलोने विकला गेला.(Vegetable prices have been increased in Malegaon Coriander leaves tomato pepper crossed hundred Women budget collapsed Nashik News)

भाव नसल्याने शेतकऱ्यांनी लागवड केली नाही. येथील भाजीपाला बाजारात टॉमेटो, कोथिंबीर, मिरची, वांगे, गवार, भेंडी, पालक, दोडके, गिलके, कारले, फुलावर आदी भाजीपाल्याची आवक घटली आहे. मे महिन्याचा शेवट पासून किरकोळ बाजारात भाजीपाला शंभर रुपये किलोने विक्री होत आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा भाजीपाला दहा ते पंधरा टक्क्यांनी महागला आहे.

येथील घाऊक बाजारात रविवारी (ता.२५) १ हजार ३०० रुपयाने टॉमेटोचा कॅरेट विक्री झाला. मे महिन्यात शहर व तालुक्यात उन्हाचा पारा वाढता वाढत होता. उन्हाचा फटका भाजीपाला लागवडीस बसला आहे.

शेतकऱ्यांनी मे मध्ये भाजीपाला लागवड केली नाही. येथे महिनाभरापूर्वी भाजीपाल्याचे दर स्थित होते. मे महिन्यात टॉमेटोचे ५० ते ६० रुपये कॅरेटने विक्री होत होती. भाजीपाल्याला भाव नसल्याने असंख्य शेतकऱ्यांनी कोथिंबीर, टोमॅटो वर रोटर फिरविला.

शहरात बहुतेक नागरिकांचा रोजगार भाजीपाला विक्रीवर आहे. घाऊक बाजारात भाजीपाल्याची आवक घटल्याने येथे वीस टक्के हातगाड्या बंद झाल्या आहेत. काही व्यवसायिकांना बाजारात जाऊन भाजीपाला मिळत नसल्याने फळ बाजारातून आंबे, कैरी, जांभूळ विक्री करीत आहे.

येथील बाजारात रोज कोथिंबीर १५ ते २० क्विंटल, अद्रक सात टन, लवंगी मिरची पाच टन, टॉमेटो २०० ते ३०० केरेट विक्रीसाठी येत आहे. सध्या शेतकऱ्यांनी भाजीपाला पीकाची लागवड केली तरी पावसामुळे भाजीपाला खराब होतो. त्यामुळे नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात भाजीपालाची आवक वाढण्याची शक्यता भाजीपाला व्यापाऱ्यांनी वर्तवली आहे.

"पाऊस लांबल्यामुळे तसेच उन्हाचा फटका बसला. शेतकऱ्यांकडे पाणीसाठा कमी असल्यामुळे बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी भाजीपाला लागवड केली नाही. त्यामुळे दरात वाढ झाली आहे."

- महेंद्र वाघ, भाजीपाला असोसिएशन सभासद, मालेगाव

भाज्यांचे दर (किलोत)

टॉमेटो - १०० ते १२० रुपये किलो.

वांगे - ६०

गवार - ८०

पालक - २० रुपये जुडी

दोडके - ८०

गिलके - ८०

अद्रक - २००

लवंगी मिरची- १२०

लाल मिरची - ८०

कारले - ८०

फ्लॉवर - ६०

मेथी - ३० रुपये जुडी

कोथिंबीर - २०० रुपये किलो