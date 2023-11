Nashik Crime: वाहन चोरट्यांचा शहरात पुन्हा सुळसुळाट

By

नाशिक : शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीमध्ये पुन्हा वाहन चोरट्यांचा सुळसुळाट वाढला आहे. दिवसाकाठी किमान दोन दुचाकी चोरटे लंपास करीत आहेत. एक रिक्षासह तीन दुचाकी चोरट्यांनी लंपास केल्या आहेत. (Vehicle thieves on rise again in city Nashik Crime)

आडगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून रिक्षा, तर पंचवटी, म्हसरूळ, अंबड हद्दीतून तीन दुचाकी चोरट्यांनी चोरून नेल्या आहेत. समाधान सुरेश बोराडे (रा. मते गल्ली, आडगाव) यांची ३० हजारांची रिक्षा (एमएच १५, झेड ८७३८) आडगाव परिसरातील आमंत्रण हॉटेलसमोर पार्क केलेली होती.

शनिवारी (ता. २५) चोरट्याने लंपास केली. याप्रकरणी आडगाव पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राकेश अशोक सक्सेना (रा. वज्रेश्वरीनगर, दिंडोरी रोड) यांची २० हजारांची पॅशनप्रो दुचाकी (एमएच १५, डीझेड २३७८) शनिवारी मध्यरात्री राहत्या घरासमोरून चोरट्याने चोरून नेली. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

प्रवीण लक्ष्मण बोरसे (रा. पेठ रोड) यांची २५ हजारांची स्प्लेंडर दुचाकी (एमएच १५, एचजे ४५९२) शनिवारी रात्री रासबिहारी लिंकरोडवरील राजमाता मंगल कार्यालय येथून चोरट्याने चोरून नेली. याप्रकरणी म्हसरूळ पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

प्रदीप मधुकर पाटील (रा. नंदनवन चौक, उत्तमनगर) यांची २० हजारांची दुचाकी (एमएच १५, एचबी ०३८१) मंगळवारी (ता. २१) मध्यरात्री राहत्या घरासमोरून चोरट्याने चोरून नेली. याप्रकरणी अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.